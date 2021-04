El martes, 13 de abril, se vacunará en el Casal Fester de Alzira a casi 3.500 personas pertenecientes al departamento de salud de la Ribera nacidas en 1958, así como a otros ciudadanos nacidos durante los años 1956 y 1957 que no pudieron vacunarse en la primera convocatoria. La vacuna que se administrará será AstraZeneca. Todos los vecinos que deben pincharse recibirán un SMS automático que indicará la hora de vacunación. Si no se recibe el mensaje no habrá citación y no habrá que ir al punto de vacunación porque no se podrá acceder a él. Si alguien no puede acudir a la cita, se le citará de nuevo más adelante.