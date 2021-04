El Consell abre un expediente sancionador por la fuga del novillo

La Conselleria de Justicia ha iniciado el procedimiento sancionador contra la Comisión Taurina de Algemesí por la huida de un novillo de los corrales de la plaza durante los festejos de 2019. El animal fue abatido con al menos una veintena de balazos por agentes de la Policía Local tras causar heridas de diversa índole a tres personas. El Síndic de Greuges ya pidió al gobierno valenciano, a inicios de año, que depurara responsabilidades por el caso tras la denuncia presentada por la Asociación Nacional para la Protección y Bienestar de los Animales.

Según detallaron fuentes judiciales a Levante-EMV, finalmente se ha abierto el pertinente expediente para esclarecer los hechos acontecidos el 28 de septiembre de 2019 en Algemesí. En este momento, se estudian las alegaciones y se prevé alcanzar una resolución en los próximos meses. El suceso se produjo al escapar el novillo de su corral en la plaza. Tras un recorrido libre por la localidad, los agentes policiales arrinconaron al animal en una zona cercana al río, donde fue abatido a tiros.

El colectivo animalista, por su parte, manifestó su deseo de que el incidente promueva un cambio legislativo en los festejos taurinos: «La incoación del expediente es un trámite más. A nuestro entender, lo realmente necesario es modificar «la normativa sectorial taurina valenciana, comunidad en la que se realizan tantos espectáculos taurinos de sufrimiento animal». En ese sentido, consideraba esencial que la norma no debe permitir que se repita un escenario similar. «Urge que la normativa autonómica sobre ‘bous al carrer’ incremente sustantivamente las medidas de protección de los animales, de modo que, en situaciones como la acaecida en Algemesí, no se acribille a tiros a ningún animal, sino que, previa valoración de cada caso y siguiendo las normas de la casuística, se contemple la posibilidad de descartar la muerte a tiros y aplicar dardos tranquilizantes a los desdichados animales utilizados en este tipo de eventos».

Cambio moral

El presidente del colectivo, Alfonso Chillerón, subrayó también los sucesivos cambios de pensamiento a lo largo de la historia sobre conductas que ahora se consideran reprochables pero que, en su momento, estaban bien vistas: «La moral y la ética son valores en constante transformación. Así, mientras que grandes filósofos del pasado como, por ejemplo, Aristóteles, justificaba y defendía la esclavitud, la sociedad actual la condena. También resulta contrario a la moral social actual el sometimiento de la mujer al hombre, que condenamos enérgicamente como machismo y sexismo. Ha llegado el momento de dar, también, un valor moral y ético de superior rango, a los animales no humanos, ampliando sus derechos y reconociendo sus intereses, entre los que se encuentra su derecho a no ser torturados ni a ser utilizados como objetos de diversión».

Asimismo, animó a dar una nueva vida a los toros: «Es hora de dejar de manipular y utilizar a estos animales, y dejarlos en paz, en reservas naturales donde el creciente turismo ecológico pueda admirarlos en la inmensidad de los campos, y no en un coso taurino ni en las calles, acosados por el gentío vociferante».

Curiosamente, no se han vuelto a celebrar festejos taurinos en Algemesí desde la escapada del novillo ya que el pasado año se suspendieron debido a la pandemia. Los organizadores todavía no se han pronunciado sobre qué ocurrirá en el presente ejercicio, ya que todavía no se ha recuperado la actividad taurina. Para entonces, no obstante, cabe esperar que exista ya una resolución sobre el caso.