Las féminas del Càrcer y del Alzira B vencen en Primera

Los conjuntos ribereños de la Primera Regional Valenta, con dos jornadas por delante para terminar la primera vuelta, siguen apurando sus opciones de clasificarse entre los 7 primeros para huir del subgrupo que luchará por la permanencia (del 8º al 14º). Un problema que no tiene el Càrcer, que con su presencia asegurada en el subgrupo por el ascenso al liderar la tabla, ahora con más ventaja -3 puntos- y dos partidos menos sobre el segundo, el Aldaia B. Las ribereñas vencieron por la mínima (0-1) en Camporrobles en un encuentro en el que se encontraron con el ultradefensivo planteamiento de las locales. El Càrcer acumuló gente en ataque y buscó el gol. Nuria Márquez estampó un balón en el larguero pasado el primer cuarto de hora; poco después Gabriela sí llegó a introducir el balón en la red pero el árbitro lo anuló por una falta inexistente. No dejó de intentarlo el equipo de Jaime Juan Bataller que siguió el mismo guión en la segunda parte. Andrea Tormo perdonó una vez mandando un balón a las manos de la portera, pero no lo hizo dos. La de Agullent en el minuto 81 tras hacer bueno un pase de Paula González convirtió el gol del triunfo.

El Alzira B enganchó la segunda victoria seguida frente al Ontinyent por 2-4 que le deja con las opciones intactas de meterse entre los siete primeros. María Giner al filo de la media hora inauguró el marcador para las pupilas de David Bermell que, siendo superiores, volvieron a encajar un tanto de falta desde la lejanía que dejó el partido en tablas al descanso. Superado el acoso del Ontinyent a la vuelta de vestuarios, las blaugranas volvieron a su mejor versión y se distanciaron con otro gol de Giner más los de Anna Cantús e Inés Conejero que dejaron en inofensivo el segundo gol local.

Derbi en Segunda

En 2.ª, el Càrcer B venció por segunda semana seguida y se llevó por 3-0 el derbi comarcal frente a un Alginet que las visitaba en su mejor momento –había puntuado en tres jornadas consecutivas-. En el minuto 38 Lara Díaz avanzó a las suyas tras un saque de falta. En el segundo tiempo Marta Lleó amplió la renta a la salida de un córner y Sara Martínez sentenció tras finalizar una gran acción colectiva.

También actuando de local salió victorioso el Ràcing d’Algemesí que no saboreaba las mieles del triunfo desde noviembre. Las amarillas derrotaron por 3-0 al Benetúser-Fabara y dominaron ampliamente un partido que dejaron sentenciado en pocos minutos. Marta Antón en el 13’, Andrea Esteve en el 17’ y Marta Collado, de falta directa cuatro minutos después, decantaron la balanza a su lado. El Almussafes, por su parte, descansó.