El Consell, receptivo a relajar algunas restricciones que impone l’Albufera

Los tres ayuntamientos han redactado un documento, que ya ha sido presentado en la conselleria, «para poder crecer sin el encorsetamiento que sufrimos actualmente y que impide nuestro desarrollo económico y social», subraya el alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, que también agradece la actitud de la Conselleria de escucharles y proclama: «La pretensión de los tres alcaldes no es llenar de hormigón y cemento nuestro término municipal, sino poder crecer y disponer de un suelo dotacional para que los pueblos puedan desarrollarse y disponer de servicios esenciales, como escuelas, etc. Queremos crecer vegetativamente y de manera sostenible, para poder mantener nuestra economía, porque no podemos continuar siendo los jardineros de Valencia a coste cero».

Por su parte, el alcalde de El Perelló, Juan Botella, ha remarcado la necesidad de que ,«tras años de vivir una situación insostenible, se haga por fin justicia, ya que existe un agravio comparativo entre las trabas a nuestro crecimiento y el del término de Valencia, totalmente desigual». Botella ha recordado que la entidad local menor tuvo que derruir parte de su polideportivo para construir el nuevo colegio y que otros sectores, como el turístico y el agrícola, se ven seriamente amenazados por «las continuas trabas para reparar o construir los invernaderos. Nos están obligando a desaparecer». Tanto que se habla ahora de la despoblación, parece mentira que localidades situadas a 30 kilómetros de Valencia se estén despoblando por papeles».

El alcalde del Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, remarca «la oportunidad de solucionar que les dejaran fuera, en cuanto al crecimiento urbanístico, cuando se redactaron las normas del parque. «Se tenía que haber permitido nuestro crecimiento, al igual que el de otras poblaciones. Debemos tender a un ecologismo más social y no tan radical como el que se aplica ahora dentro del parque. Todos tenemos que respetarnos y en nuestros pueblos se tiene que poder vivir», concluye.