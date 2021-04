El Alzira se aferra a sus opciones de ascenso tras imponerse al Eldense

Hace 22 años, la UD Alzira llegó a la promoción de ascenso en los últimos tres minutos del partido en Utiel. Los goles de Madrigal y Sergio González daban la clasificación para el play-off a Segunda B. Esta temporada, una victoria en los últimos seis partidos, con 7 de 18 puntos, no presagiaban lo mejor mientras Intercity e Ilicitano no fallaban apenas. La segunda fase la afrontaba como cuarto clasificado y teniendo que remontar cuatro y cinco puntos a ambos para ocupar la segunda posición y lograr el ascenso directo.

Pero llegó la Fase de Ascenso y empezó «la Magia de la UD». El equipo del Millón de Euros, el Intercity, aunque dominó parte del encuentro, solo creó dos ocasiones de verdadero peligro y las últimas oportunidades fueron para el Alzira. Contra el mejor filial ilicitano de los últimos años, los azulgranas fueron capaces de remontar un partido que les estaba abocando a pensar en la tercera fase.

Tras los resultados en la última jornada, el Eldense visitaba el Luis Suñer Picó sabiendo que la victoria les daba el ascenso a tres jornadas para el final. Pero como dijeron los propios medios de comunicación del Vinalopó, «el Eldense hizo la peor primera parte de la temporada y el Alzira fue muy superior».

Dani Ponz decidió mantener a Dolz en la portería. En defensa optó por la «veteranía» de Kaiser y Soler entre Jordi y Quintana. Boix volvió al centro del campo junto a Isaac y flanqueados por Beli y Abel. La delantera fue para los autores de los dos goles en Elx: Guzmán y Germán.

Los alziristas controlaron el primer acto. A los 18 minutos Soler no llegó por poco ante Alberto en un saque de falta. Al filo de la media hora, Abel inició una gran jugada, cedió a la izquierda a Germán que centró pero Guzmán cabeceó demasiado flojo y a manos de Alberto. De nuevo el ex del Vilamarxant fue el protagonista con otro tiro que sacó Alberto a córner. A diez para el descanso llegó el premio a tanta insistencia. Germán recibió un saque de banda, encaró a Alberto y esta vez no falló. El Eldense era un león herido que sacó las garras. Pruden ganó la línea de fondo y Óscar Díaz remató incromprensiblemente por encima del larguero. El Alzira pudo sentenciar con otra acción de Guzmán que hizo varios regates dentro del área y al querer irse del meta Eldense para marcar a placer, el veterano cancerbero le quitó el cuero de la bota. A punto de cumplirse el 45, Pruden volvió a disparar desde fuera del área y esta vez logró el empate a uno.

Cambio tras el descanso

A la vuelta de vestuarios Dani Ponz dejó en la caseta a Guzmán y dio entrada a Adri. Minutos después, por lesión, el australiano Isaac fue sustituido por Santi. Los zapateros salieron mandando en el encuentro y lo que es el fútbol. Una mano de Kevin se convierte en una falta que saca Adri, rebota en la defensa, la mete en el área Jordi, el rechace llega a Beli ,que se la prepara y marca su décimo gol de la temporada. Ponz siguió refrescando el ataque con Mauro y Pablo Jiménez por un decepcionado Germán y Abel. Adri pudo sentenciar el partido cuando corría el minuto 62 con un mano a mano que Alberto Macià volvió a desbaratar.

El Eldense pasó a mandar de nuevo pero no llegaba a crear acciones de peligro. El trabajo defensivo pasaba factura a los alziristas. Cuando parecía que Boix iba a ser sustituido por Marcos, Kaiser se resintió y entró Gomis. Rico también introdujo a Prieto y Khalok. A diez minutos para la conclusión Adri pudo volver a sentenciar el encuentro. Mauro robó un balón suelto en el centro del campo, llegó hasta línea de fondo, la puso al segundo palo y Adri cabeceó fuera con toda la portería para él.

Duelo ante el Intercity

El Alzira acabó con seis jugadores en campo Eldense hasta que Bueno Miralles pitó el final y se materializó el triunfo. El sábado se disputará el duelo entre Intercityy Alzira a las 19.00 horas en el municipal Antonio Solana y el Eldense ha contraprogramado, retrasando el inicio de su partido hasta las 19.30 h. para saber si podrá celebrar el ascenso en su estadio después de que los de la Ribera le privasen de tal privilegio.