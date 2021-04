La brecha entre Junta de Desagüe de l’Albufera y València sigue abierta

La Junta General de la Junta de Desagüe de la Albufera se celebró el sábado por primera vez en sus más de cien años de historia fuera del hemiciclo del Ayuntamiento de València. Tuvo lugar en salón de actos de la Comunidad de Regantes de Sueca. Una situación extraordinaria que retrata muy bien las desavenencias que mantiene la junta y el gobierno municipal del cap i casal.

El convenio entre ambas entidades fue denunciado por el ayuntamiento sin previo aviso y los agricultores se han quedado sin la asignación del último trimestre, valorada en 13.000 euros. El impago se ha recurrido ante el juzgado. Por todo ello, los agricultores de las ocho fronteras lindantes con el lago de l’Albufera dicen estar «más a gusto fuera del consistorio, al menos, hasta que haya un acuerdo».

El ayuntamiento ya ha mandado dos borradores del nuevo convenio a la junta para negociarlo, aunque todavía no hay un acuerdo en firme. No obstante ambas partes muestran voluntad de consenso. El consistorio valentino propone una subvención de 50.000 euros y unas cláusulas que se están perfilando. Una de ellas es el mantenimiento de la entrada y salida de aguas de l’Albufera y el manejo de las compuertas de las tres golas, que según los agricultores han de ser manejadas únicamente por los guardas de la Junta de Desagüe «que son lo que hacen el mantenimiento de las compuertas para su funcionamiento y el mantenimiento de los niveles, bajo las órdenes del vocal del mes de la Junta de Gobierno».

La junta también pide que la fecha de entrada en vigor del convenio tenga efecto retroactivo desde el 1 de Enero, «ya que si tiene efecto en la fecha de la firma, este año, sólo se cobraría tres trimestres, con lo que se perdería el primer trimestre y el último del año pasado».

Los gestotes municipales de València reclaman que sea la Junta de Desagüe la que realice el dragado de las golas de salida de las aguas al mar y los agricultores replican que este trabajo debe realizarlo la concejalía de Dehesa Albufera «ya que es el departamento del ayuntamiento que lo ha estado haciendo hasta ahora». Del mismo modo la junta considera que el dallado debería seguir en manos de la Junta de Desagüe de la Albufera con nuestra barca dalladora, en las fechas que la Consellería indique y que los restos de la dalla, también sean recogidos por Dehesa Albufera».

Respecto a la casa del guarda de la Gola de Pujol opinan que debe ser reparada por el ayuntamiento al estar en el inventario municipal. «La casa tiene los desagües obturados y las condiciones allí son insalubres. Si el ayuntamiento no se hace cargo, que nos la cedan y nosotros la pondremos al día, ya que es la vivienda habitual y obligatoria del guarda de las compuertas, y no puede vivir en esas condiciones», alegan. Este problema se ha reiterado varias veces al ayuntamiento y todavía no hay acuerdo.

«Esperemos que, tras tres borradores del convenio, lleguemos a un pacto; de lo contrario estamos dispuestos a renunciar al convenio y ya tomaríamos las soluciones pertinentes», han afirmado fuentes de la propia Junta.