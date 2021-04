El Consell tratará de blindar el monasterio para evitar más expolios

El Consell dará un primer paso, pequeño pero necesario, para frenar el grave deterioro que sufre el Monasterio de Santa María de Aguas Vivas. Tras la visita realizada por los técnicos, se abordará un plan para blindar el acceso al antiguo convento agustino fundado en el siglo XVI y declarado Bien de Interés Cultural, ya que durante los últimos años ha sido víctima de intrusiones, actos vandálicos e, incluso, intentos de expolio (con mayor o menor fortuna).

Así lo confirmó ayer a Levante-EMV el alcalde de Carcaixent, Francesc Salom, quien consideró que esta futura actuación «dará un pequeño respiro» al histórico inmueble, que sufre serios problemas de deterioro desde hace años. «Esto puede frenar el problema, pero no acaba con él», advirtió, asimismo, el munícipe, que se declaraba pesimista, aunque realista, sobre el futuro que le depara al vetusto cenobio. Asimismo, reclamó que las intervenciones en el monasterio no se queden únicamente en, por utilizar terminología que ahora todo el mundo maneja, un cierre perimetral. «Se necesita una actuación de urgencia. Por ejemplo, hay alguna que otra gotera que, con el tiempo, puede suponer un problema de mayor magnitud», detalló Salom.

No hay posibilidad, por tanto, para la euforia ya que no se ha puesto sobre la mesa una solución a largo plazo que garantice su óptima conservación. Ésta, a nadie se le escapa, debería estar vinculada a su explotación. Las arcas públicas no pueden sostener la increíble inversión que requeriría la compra, la rehabilitación y el posterior mantenimiento.

El alcalde de Carcaixent ve necesario un proyecto a largo plazo

«Si el monasterio no tiene un uso, difícilmente se resolverá el problema, porque es muy complejo. Está en manos privadas y la Administración, aunque debe velar por su integridad, tiene muchas necesidades que atender con unos recursos limitados», comentó Salom, para añadir a continuación: «Hay que entender que antes de plantear su recuperación hay que pensar en qué sucederá después. Lo ideal sería que viniera una empresa que le diera un uso, respentando al máximo el patrimonio, o que la Administración le encontrase un proyecto a su medida, similar a lo que ocurre con los paradores, por ejemplo». El alcalde subrayó, en ese sentido, que no está dispuesto a dilapidar dinero público. «¿El ayuntamiento podría gastarse seis millones para recuperar el monasterio? Sí. ¿Sería endeudarse? Sí. Pero, a partir de ahí, ¿qué hacemos? En estos momentos no estamos en disposición de rentabilizar esa infraestructura», argumentó Salom.