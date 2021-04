Un ciudadano desconocido perdió la vida en la madrugada del miércoles mientras circulaba por la carretera CV-42, entre Algemesí y Benifaió, al ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. La víctima recibió un golpe brutal en la cabeza por lo que los investigadores sospechan que el conductor implicado transportaba una furgoneta o un pequeño camión. El fallecido no llevaba documentación alguna y presentaba un aspecto bastante desaliñado, por lo que se presume que podría tratarse de un transeúnte.

Las labores para identificar a la víctima del atropello comenzaron ayer, aunque se complicaron por la ausencia de datos fiables. Los primeros agentes que llegaron al lugar del siniestro fueron alertados por el conductor de otro vehículo que circulaba por la zona y que avisó a la Policía Local para dar cuenta del hallazgo. También se desplazó una ambulancia, aunque nada se pudo hacer por su vida. El fortísimo golpe recibido le había provocado daños irreparables en el cráneo y murió en el acto. Al tratarse de un accidente registrado en una vía interurbana la Guardia Civil se hizo cargo de inmediato de la investigación.

Parece fuera de toda discursión que el vehículo implicado en el accidente era de gran tamaño. Fuentes policiales daban ayer por seguro que podía tratarse de una furgoneta o de un camión. La contundencia del golpe también hace pensar que el conductor no se percató, o lo hizo muy tarde, de la presencia del viandante, aunque al menos debió percibir el impacto, que debió dejar marcas en la chapa. No cabe duda tampoco de que no paró para auxiliar al herido ni para dar aviso a las fuerzas de seguridad.

Los agentes rastrearon minuciosamente el lugar del accidente en busca de alguna prueba o indicio que pueda llevar a la identificación del conductor. Inicialmente no parecían haber muchos restos, aunque se van a analizar todos. También se buscaran imágenes de las cámaras de seguridad cercanas para encontrarle.