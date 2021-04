El alcalde pide una solución política que acabe con los créditos de la pantanada

El alcalde de Alzira, Diego Gómez, señaló ayer que considera políticamente un «error» que casi 39 años después de las inundaciones provocadas por la rotura de la presa de Tous se siga reclamando la devolución de créditos a los damnificados por aquella tragedia y, si bien no cuestionó que los técnicos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) tengan sus argumentos para exigir el cobro de estas deudas, comentó que «las administraciones deberían sentarse y buscar un acuerdo para ver como se liquida esto porque se está jugando con la sensibilidad de los ribereños y ribereñas ya que aún hay mucha gente que está marcada por esta tragedia». Gómez dijo no tener conocimiento de casos concretos ni de los motivos por los que el ICO está reclamando créditos de la pantanada aunque, tras señalar que causa sorpresa que todavía queden flecos pendientes del caso Tous, no dudó en señalar que «no toca».