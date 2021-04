El Castellonense se aferra al liderato con dos victorias por la mínima

Este Castellonense quiere de todas todas volver a ser campeón de su grupo y supercampeón de Liga. No va a ser tarea fácil porque cinco de los seis líderes están separados por apenas 18 centésimas en el coeficiente. El Buñol suma 40 puntos en 17 partidos, Castellonense y CFI Alicante 38, Vall d’Uixó 37, Rayo Llíria 35 (con un partido menos) y descolgado el Callosa con 31.

Con un solitario gol por partido, los albinegros se deshicieron el domingo del Alginet con tanto de Joseph a los 20 minutos y el miércoles de un l’Alcúdia que ve alejarse el segundo puesto que otorga la promoción de ascenso. Marcos Campos remató a sus paisanos en el 68. Los pupilos de Iñaki Rodríguez sacan tres puntos al Muro a falta del partido que jugarán el miércoles próximo contra el Rayo Ibense en el Antonio Escuriet. En el banquillo roscano se estrenó el veterano Esteban Cana, en sustitución de Richi Gisbert, que ha dimitido por cuestiones personales.

Esta temporada solo los dos primeros juegan el play-off. Se enfrentarán los seis campeones y subcampeones en una eliminatoria a doble partido y después habrá tres finales en campo neutral. El Sueca ha salido de la zona noble. Ganó 1-0 a l’Olleria (Jesús, 51’) pero perdió en Alginet 2-1. Miguel en el 44 y Salva en el 90 adelantaron a los azulones y Jesús empató en el 64. El Rayo Ibense ha arrebatado a l’Alcúdia la cuarta plaza, que también perdió el domingo en Carcaixent 3-0. Álvaro y Coca por dos veces cerraron la victoria. Los discípulos de José Castillo vieron como el Almussafes se adelantaba el miércoles por medio de Darro a cinco minutos para la conclusión pero Adnán recuperó un punto en el añadido. Los blanquinegros son sextos y ienen la cuarta plaza a tres puntos aunque con un partido más. El Alginet es octavo. Tenía dos huesos en cuatro días, el Castellonense y Sueca.

El CE Alberic perdió en Ibi 1-0 pero arrancó un empate a cero al Muro. Es undécimo con dos partidos menos que sus rivales. El Promeses Sueca empieza a ver la luz. Tras los cinco puntos logrados después del confinamiento deportivo, en dos partidos ha sacado cuatro más. Carles Pastor ha sustituido a Pablo Fortes. El domingo ganó 3-1 a un rival por la permanencia, el Almussafes. Jose adelantó a los arroceros, Moisés empató y en seis minutos Andrei marcó un doblete. El miércoles, Edu López volvió por sus fueros con dos goles, uno de falta con su sello y otro desde 30 metros, pero en la segunda parte Andrei y Baldo arrancaron un punto de los pone antepenúltimos. Por detrás queda el Almussafes.

Regional

En el grupo 6 de Primera Regional el Algemesí ha pasado en tres semanas de la primera a la quinta posición. Empató contra el Vall dels Alcalans, que le arrebató el liderato la jornada anterior y le han pasado el Paiporta B, Benifaió y Racing d’Algemesí. Los cinco primeros están en solo dos puntos de diferencia. El Cullera sigue acechando a dos puntos del líder, el Benissa.

En el grupo 10 de Segunda, el Alzira B ganó 1-3 al Vall dels Alcalans, de nuevo con tantos a última hora de Berna y Delfín tras el de Fran. Los de Miguel Ángel Toboso son uno de los doce equipos de todo el fútbol aficionado que siguen invictos.

La directiva del UD Carcaixent ha decidido romper relaciones con su homónima del Almussafes CF, como mínimo, hasta la próxima temporada. El motivo ha sido la acusación de la directiva blaveta de que tanto el Carcaixent como su ayuntamiento mentían cuando el 8 de diciembre no se disputó el partido que ya se debió jugar el 8 de noviembre y se suspendió tras la detección casos positivos de Covid en el Carcaixent.

La Concejalía de Deportes recordó al club que las instalaciones no se abren si es festivo entre semana como fue el día de la Purísima. El club envió un comunicado a la Federación Valenciana y admitió que no se jugase al ser el consistorio el propietario del terreno de juego. El presidente carcaixentí, Jose Ribero, no sale de su asombro ante la dantesca situación. «No entiendo cómo han presentado varios recursos con fotos de las instalaciones. Incluso parece que algunas sean desde dentro de la instalación, cuando ésta estaba cerrada lo que podría ser una infracción», declaró a Levante-EMV.

El mandatario blanquinegro declaró días antes que el fútbol necesitaba de los aficionados para sobrevivir «pero el partido no se dejó de jugar por esto». «Sabíamos que tardaría a volver la afición. Días antes suspendimos el partido contra el Muro porque la lluvia dejó impracticable el campo de césped natural y no hubo problema para programarlo el 30 de diciembre. Es inadmisible que en esta situación pretendan ganar los puntos en los despachos y no en el campo», añadió a continuación.

El partido se jugará el próximo miércoles a las 20 h. La directiva blanquinegra advirtió en un comunicado que no asistiría este miércoles al campo del Almussafes y solicitaba a sus homónimos que hicieran lo propio el día 28.

Tensión entre Carcaixent y Almussafes

La directiva carcaixentina deplora que se les acuse de mentir al suspender un partido por Covid

d.chordà. alzira