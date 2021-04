Aparecen manchas de aceite en el Xúquer procedentes de un vertido

Pese a los múltiples avances en protección del medio ambiente conquistados en los últimos años, todavía hay mucho camino por recorrer. Salvador Gea, un agricultor y pescador de Almussafes, denunció esta semana la aparición de una enorme mancha de aceite en el Xúquer, justo en su desembocadura que con toda probabilidad provenía de un vertido.

Según detalló a Levante-EMV, detectó el aceite durante la mañana del jueves, mientras pescaba en esta zona del río. «Llegué alrededor de las diez y media. Ya había echado la caña y, de pronto, vi aparecer la mancha. Tenía un gran tamaño, de unos cuatro o cinco metros. Pero no le di más importancia, pensé que con los minutos pasaría de largo pero no fue así. Media hora más tarde todavía estaba allí», explicó Gea.

Fue entonces cuando decidió acudir al cuartel de la Guardia Civil para denunciar los hechos. «La persona que me atendió me aseguró que enviaría una patrulla para que tomara fotografías y vídeos, así que volví allí», relató. Pese al avance de las horas, el aceite seguía manchando el Xúquer. «A las dos todavía no había desaparecido. Recuerdo que el olor era insoportable», añadió. Cuando Gea vislumbró, finalmente, una pareja de la benemérita, ésta le dejó claro que no tenían constancia de ningún aviso. «Me fui sobre las ocho de la tarde, pero no apareció nadie para corroborarlo e iniciar la investigación oportuna», lamentó.

Daños en el ecosistema

Como agricultor, mostró un gran enfado por lo ocurrido: «No veo nada claro que sucedan estas cosas. Nos llevan por el camino de la amargura con el tema de los fitosanitarios. Usamos productos que no siempre son efectivos con las plagas y perdemos cosechas, y por tanto dinero, para proteger el medio ambiente. Pero todavía hoy se producen vertidos a los ríos. Da la sensación de que no existe una voluntad seria a la hora de perseguir estas conductas». Y no se mostró menos afectado desde su visión como pescador. «Si un pez entra en contacto con ese aceite, desde luego, ya no se puede comer. Pero también afectan a toda la pesca de arrastre que se realiza cerca de la costa ya que pueden envenenarse o huir. El daño que se hace al ecosistema es enorme. Todavía recuerdo, hace muchos años, cuando iba a pescar al Xúquer y, al recoger los anzuelos, arañabas ligeramente la arena y te encontrabas pequeñas almejas. Ahora podríamos pasar una máquina succionadora por todo el río y no saldría ninguna», manifestó molesto.

Según Gea, no es la primera vez que detecta manchas de este tipo en el río. Ni el único que se ha percatado de ello. Algunos compañeros pescadores de la comarca también comparten esta versión. Y no es el único colectivo que ha tenido constancia de esta circunstancia. La Coordinadora de Grups de Defensa de la Natura a la Ribera, que celebró recientemente su asamblea primaveral, puso de manifiesto que, cerca de Riola, se han vislumbrado una sustancia similar en el río, que bien podría ser aceite aunque no se descarta, incluso, que fuera gasóleo. La denuncia realizada no obtuvo ningún resultado.

Antecedentes

Los ecologistas también denunciaron, en su momento, la aparición de vertidos en el barranco de Barxeta. No tuvo ninguna consecuencia en forma de sanción ya que se archivó la causa. Con todo, el colectivo se mostró mínimamente satisfecho por el efecto disuasorio conseguido, ya que comprobaron, durante varios días, el buen estado que presentaba el agua. En ese sentido, se han comprometido a vigilar tanto el mencionado barranco como el río ante los numerosos avistamientos de vertidos incontrolados.