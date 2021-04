Eternamente damnificados

Fútbol. En la jornada tercera de la segunda fase de la Tercera División grupo C la UD Alzira se imponía en el estadio Luis Suñer Picó al líder, el CD Eldense por 2 goles a 1. Los alzireños, que pusieron muchas ganas, se meten de lleno en las primeras posiciones. Motociclismo. Arón Canet celebraba en Portimao el «rookie del año» en 2020 tras una temporada en laque el piloto de Corbera no logró subir a un podio. Saldó su asignatura pendiente con la mediana cilindrada y remontó desde la novena posición hasta llegar a situarse líder de la carrera.

Biodiversidad. El diario da cuenta de cómo la fauna autóctona se reduce a la mitad en la comarca en apenas unas décadas. Los ecologistas alertan de la extinción de anfibios, murciélagos y otras aves que ayudaban a controlar las plagas en la Ribera. Señalan entre las causas de la desaparición de especies el uso de pesticidas en el campo. Mientras la fiscalía de Alzira archiva las diligencias abiertas a raíz de una denuncia de Xúquer Viu por vertidos industriales al Barranc de Barxeta.Por un ecologismo sostenible.

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica se muestra receptiva ante la reivindicación de varios alcaldes de la comarca (Sueca, El Perelló y el Mareny de Barraquetes) para relajar las restricciones que impone la protección del parque natural de la Albufera. Los alcaldes reclaman superar el corsé actual para obtener suelo para servicios esenciales. Un dato: El 75% del término municipal de Sueca está dentro del parque natural.

Poniendo cotos.

La presencia del arruí norteafricano en montes de la Ribera ha levantado las alarmas entre los agricultores y los ecologistas. El Consell confía en fondos económicos de la Unión Europea para hacer frente al problema. Ha presupuestado 1,4 millones de euros para erradicar esa especie invasora y controlar la plaga de jabalíes. El animal se introdujo en los años setenta del siglo pasado en una finca de caza murciana por razones cinegéticas y desde entonces su presencia ha ido avanzando.

Aún colea la pantanada. Damnificados que se creían liberados de los créditos tras la sucesión de sentencias, decretos y moratorias aprobadas por el Gobierno para cerrar los flecos tras el derrumbe de la presa se han reencontrado 38 años después de las inundaciones con demandas o requerimientos de información previos a la formalización de las reclamaciones en el juzgado por préstamos concertados en los años 1882 y 1983 para reparar los daños sufridos o reconstruir sus vidas. ¡Casi 40 años después!

De Patrimonio. El Síndic de Greuges reclama a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports una mayor implicación en la conservación y mantenimiento del antiguo convento de los padres agustinos de Santa María de Aguas Vivas. El defensor del pueblo valenciano atiende así la queja presentada por el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural y a resueltas de ello la Generalitat anuncia una inspección para determinar el estado del edificio y para dar cuenta de los trabajos que se harán necesarios para su conservación.Okupas en Montroi.

La concentración de decenas de vecinos y la intervención de las fuerzas de seguridad evitó hace unos días la ocupación de un chalé deshabitado de la urbanización Balcón de Montroi. Al detectar el intento se encararon con los okupas e hicieron correr la voz de forma que poco a poco se fueron concentrando más y más residentes. Se acabó deteniendo a un varón por amagar con embestir con el coche contra los concentrados cuando ya se disponía a marcharse.

Almussafes actualidad económica. La escasez de semiconductores se agrava y obliga a parar 20 días Ford Almussafes. La multinacional plantea un nuevo ERTE para vehículos y motores, reducirá la producción diaria y suspenderá el turno de noche para compensar la falta de componentes. La empresa Transfesa Logistics sirve transporte ferroviario «a la carta» desde la localidad y diversifica sus servicios para compensar la caída de ventas automovilísticas. Retomando proyectos. Me refiero al que en su día impulsó Adispac para construir una residencia que permita vivir con mayor autonomía a las personas con diversidad funcional. La Generalitat ha incluido esa aspiración en el Plan Covivint d’Infraestructures Socials 2021-2025. El alcalde de Alzira, Diego Gómez, daba cuenta de la reactivación de la idea en base al trabajo previo realizado por la asociación. Se ha diseñado un edificio con 30 plazas entre la residencia y la vivienda tutelada. El centro será gestionado por la Generalitat. Ese mismo Plan también contempla recuperar en Alzira un Punto de Encuentro Familiar.

Solución política para los créditos. Es lo que pide el alcalde de Alzira, Diego Gómez para acabar de una vez por todas con el asunto. Aboga por un acuerdo que cierre el caso Tous «porque se está jugando con la sensibilidad de gente que sigue marcada por la tragedia». El munícipe considera «políticamente un error» las reclamaciones del ICO a los damnificados y afirma que «no toca». Y es que cualquier procedimiento administrativo o judicial estaría caducado o sobreseído al haber transcurrido 38 años.Breves en titulares. «El efecto de la Pascua tampoco preocupa: la Ribera esquiva la cuarta ola. La comarca mantiene niveles de contagios muy bajos desde finales de marzo con ligeros picos que no amenazan, de momento, la estabilidad, «Alzira abre el insectario para la lucha biológica contra el cotonet», «Guadassuar potenciará el Pi Redó y el Cano como espacios destinados al ocio», «Los vecinos de alzan contra la apertura de un tanatorio urbano en Almussafes» y «El Papa declara un año jubilar dedicado a Sant Francesc de Borja. El santo ostentó el marquesado de Llombai».

Contaminación en el Xúquer. Un pescador denuncia la aparición en la desembocadura del río en Cullera de unas manchas de aceite que provocan un «olor insoportable».En clave sindical. El secretario intercomarcal de UGT, Raül Roselló, revalida el cargo con un 90 % de apoyos. Roselló señala como prioridades el refuerzo de los servicios públicos y el diálogo social.Banquetes y exámenes. El diario informa de que la Universitat Politècnica aceptará el ofrecimiento del Ayuntamiento de Alzira para celebrar los exámenes del selectivo de junio en La Cotonera, según se desprende de una comunicación remitida a la EPA.

SABIES QUÈ?

Hui fa vint-i-cinc anys un centenar de sindicalistes i polítics es manifestaven davant la Casa Consistorial d’Alzira demanant-li al president de la Generalitat, Eduardo Zaplana, el compromís ferm d’un hospital comarcal de caràcter públic?

Demà dilluns farà setanta-cinc anys de la visita a Carcaixent de Fermín Sanz Orrio, delegat nacional de sindicats?. Es va reunir amb els representants dels agricultors tarongers i va visitar l’Escola de Formació Professional on s’ensenyava fusteria i ebanisteria.

El dimecres farà mig segle que José Forés donava compte a les pàgines del diari dels danys catastròfics que havia patit bona part de la comarca per la doble gelada ocorreguda a la Ribera?

AMB NOM PROPI TESSA

La cantant almussafenca Teresa Arias Cuñat, coneguda artísticament per l’hipocorístic de Tessa va nàixer l’any 1985.

Teresa, que és llicenciada en psicologia i professora de Formació Professional, compagina la seua carrera en solitari amb un projecte musical anomenat «El Delito» i col·labora al programa Sessió golfa de la ràdio À Punt.

Encara que inicialment no va tindre contacte amb la música rap, en beure sobretot del punk, va escoltar molts grups com Eskorbuto, rebent influències com ara les de Extremodouro o Lichis, el compositor de La Cabra mecánica i d’entre els grups en valencià caldria destacar Svaters, La Gossa Sorda o Al Tall.

Tessa va debutar l’any 2017 amb el disc «Al Tesa» produït per Loren D, que la va posicionar entre les artistes més respectades de la C. Valenciana i l’any 2019 publicà el treball «Rural», baix la producció de Mark Dassousa

Les temàtiques de les seues lletres són molt variades i eclèctiques, però apareixen quatre constants fonamentals: les arrels, açò és la defensa de la terra, el feminisme, la reivindicació de valors socials i la festa.

L’any 2019 el seu àlbum «Rural» va rebre el guardó al millor disc de hip-hop en els Premis Ovidi i va guanyar també, com a millor disc de música urbana, la segona edició dels Premis Carles Santos. Enamorada d’Almussafes, ha sigut un dels personatges elegits per a formar part del llibre «Més dones valencianes que han fet història», editat per Bromera.