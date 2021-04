«Para nuestra sociedad, es más productivo sumar acuerdos que huelgas»

¿Qué echa de menos de los sindicatos tal y como eran cuando se afilió a CCOO en 1977?

El conjunto de la sociedad ha mejorado gracias al proceso democrático. En aquella época, las centrales sindicales, los partidos políticos y todo el entramado constitucional venían de una dictadura. Entonces, los sindicatos eran muy combativos porque tenían la necesidad de legitimar el proceso democrático y defender los derechos de los trabajadores en una coyuntura muy complicada. La sociedad debe un gran reconocimiento al sacrificio que realizaron mujeres y hombres de los sindicatos y del Partido Comunista.

Precisamente fue militante del PCE. ¿Por qué dejó el partido y cómo ve que ahora se utilice el término comunista en un sentido peyorativo?

Empiezo por lo segundo. Creo que es un insulto. Soy una persona democrática, creo en la libertad y nunca he avalado ninguna dictadura. En España hay discursos muy radicales que son ofensivos para la propia democracia y que se utilizan para seguir alimentando ese gran electorado que arropa a la extrema derecha, que viene con propuestas xenófobas y excluyentes. Entre 1987 y 1991 fui concejal de Castelló con una candidatura de Izquierda Unida liderada por Antoni Vizcaíno. Fue una época de debate interno muy duro dentro del PCE tras unos malos resultados electorales. La crisis interna propició un mal ambiente, yo siempre he estado en una posición aperturista. No me interesaba aquello.

¿Qué le viene a la mente del 14 de diciembre de 1988?

Yo era de concejal y afiliado de CC OO. Formé parte de un piquete informativo en compañía de Lluís Molina Candel y Eduardo Martorell Vidal. Los tres cogimos el coche de Lluís y recorrimos Alberic, la Vall de Càrcer, la Pobla Llarga, Castelló… La gente podría imaginar que se montarían tres mil piquetes en la calle pero estábamos nosotros tres. Aquella huelga legitimó a CCOO y la UGT ante todos los trabajadores. Era la primera vez que el PSOE gobernaba y lo hacía con mayoría absoluta. Demostramos que sabíamos convocar una huelga por los intereses generales de los trabajadores y que teníamos autonomía sindical. Fue una movilización histórica.

Por aquellos años, entró también en la cúpula de CC OO a nivel comarcal. ¿Con qué escenario se encontró?

Era una comarca en la que los trabajadores del campo, un sector tan importante, ni siquiera tenían contrato. La empresa pagaba con el ‘cupón agrario’. De hecho, protagonizamos una gran huelga para los ‘collidors’ cuyo lema era ‘Cap collidor sense contracte’. Con las mujeres pasaba lo mismo. El campo era un pilar, la naranja y la vendimia de Francia han pagado muchas carreras en esta comarca. También teníamos muchas empresas del textil, que cayeron por el camino. Además, existía un sector fuerte de empresas pequeñas y medianas, de pueblo, dedicadas a la construcción. Poseíamos algunos focos industriales y, claro, en la Ribera Baixa el arroz daba mucho dinero.

Como comentaba, para la Ribera, el campo es fundamental. ¿Cuál considera que ha sido la gran conquista en este sector y cuál sería la gran asignatura pendiente?

Se han realizado muchas. Hoy las condiciones laborales están regladas por convenios colectivos que son de ámbito autonómico. Esta circunstancia no se entendería sin la lucha sindical de los hombres y mujeres de esta comarca, con Comisiones y UGT a la cabeza. Se han conseguido excedencias, permisos de formación o para ir al médico. También se ha dado un gran salto en prevención de riesgos laborales. La asignatura pendiente en este sector, creo que sería la necesidad de acotar la presencia de las empresas de trabajo temporal. No puede ser que tengan tanta presencia e influencia ya que ponen a los trabajadores en situaciones que, en más de una ocasión, atentan contra su dignidad y sus derechos. Es casi una semiesclavitud.

Ford no deja de ser menos importante. ¿Qué ha marcado la negociación sindical en el referente industrial de la comarca?

Estas empresas adaptan su producción al ritmo de venta. Son como un acordeón. Dependen mucho del mercado internacional. En este caso concreto, aunque la gestión sea de Ford Europa, el poder de decisión no está aquí. La curva que representan los expedientes de regulación de empleo para adaptarse a la producción es siempre ascendente. Cada cierto tiempo hay uno. La lucha para oponerse a ciertos expedientes y para realizar ciertas negociaciones es titánica. Son procesos muy difíciles.

Otro punto candente ha sido lo ocurrido en el hospital, con esa confrontación entre personal laboral y estatutario…

Ante todo, me gustaría destacar que Comisiones Obreras y UGT encabezamos una reivindicación masiva en la Plaça Major de Alzira para reclamar un hospital de referencia comarcal. Con el tiempo, el PP, que tiene la manía de demostrar a la sociedad que la gestión privada de la sanidad puede ser más eficiente, nos lo trajo. Con la reversión surgió este problema con las plantillas: personal sanitario estatuario, laboral, complementario… Queríamos que el hospital fuera público y ahora se debe realizar ese acople, estamos en esa lucha para que exista un único referente de estatus laboral. Nuestra misión es defender a todos los trabajadores.

¿Cómo ha sido la negociación con la patronal en la comarca?

Siempre he tenido un interés especial por mantener una buena relación con las organizaciones empresariales. En estos doce años he mantenido una gran amistad con José Villalba y también una sana relación laboral con Raúl Tudela. Tenemos visiones conjuntas de lo que importa en nuestro territorio para el dinamismo económico y la creación de empleo. Un proyecto que creo que lo demuestra es la creación del polígono industrial El Pla. Cualquiera que le preguntara a Villalba o a la entonces alcaldesa Elena Bastidas sobre la implicación de Comisiones y UGT en aquel proyecto le diría que hicimos muchísimo.

Ante los conflictos laborales, ¿confrontación o negociación?

Los dos son espacios naturales del propio proceso de dinamismo económico. Lo importante es saber gestionar las dos situaciones con madurez. El sindicato siempre ha buscado posiciones de diálogo, más vale un mal acuerdo que no tener ninguno. A mí me gusta más sumar acuerdos que sumar huelgas, porque es más productivo. Lo difícil es crear propuestas alternativas razonadas, tocar el pito es lo fácil.