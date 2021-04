Compromís per Algemesí ha criticado al gobierno municipal que impulse la reforma del Pac Salvador sin escuchar previamente a los vecinos y recuerda que uno de los criterios fijados por la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, que subvenciona con 500.000 euros esta intervención, es que los proyectos contemplen procesos participativos en su diseño. «Enseñar un proyecto ya cerrado no es un proyecto participativo. La participación tiene que ser previa y no posterior», señala la portavoz de Compromís, Lorena Calatayud.

El concurso organizado por la concejalía de Cultura de Sueca y la Biblioteca Municipal bajo el lema «¿Qué es para ti un libro?» ya tiene ganadores tras el sorteo celebrado el viernes entre los participantes. Las papeletas extraídas fueron las de Josu, Dolores y Manuel, a quienes les ha corresondido un lote de libros. La iniciativa busca que los participantes reflexionen sobre la importancia de los libros en sus vidas o que estos no están reñidos con las nuevas tecnologísa, explica el concejal de Cultura, Vladimir Micó.