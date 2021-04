El Safir Fruits Alginet tiene dos jornadas para luchar por el ascenso a LEB Plata

Dos partidos en una semana y dos victorias. Es el gran balance que le ha deparado el calendario de la Liga EBA al Safir Fruits Alginet. Se impuso al Puerto de Sagunto, prórroga incluida, por 93 a 86 y se deshizo también delRefitel Llíria por 94-85. Los valencianos, los ribereños o el Cartagena pugnarán en las dos jornadas restantes por dos puestos para la fase de ascenso a la LEB Plata.

El duelo ante el Llíria era vital en esta lucha. En el primer cuarto, tras varios empates y ya dentro de los segundos cinco minutos, Safir Fruits logró un ligero dominio del partido 17-12, pero su rival dio la vuelta al marcador (20-24). En el segundo cuarto, el Llíria controló con claridad el tempo del encuentro. Paulatinamente amplió su diferencia gracias a su agresividad defensiva y las imprecisiones locales, lo que dejó un preocupante 37-48 a cuatro minutos para el descanso, pero los locales Gálvez, Martínez y Verdeguer tiraron de orgullo y rebajaron el marcador hasta el 45-52 con el que se llega al descanso.

Tras el intermedio, el Llíria mantuvo su dominio y se situó con un cómodo 54-62, pero los triples de Adrián Gálvez y un gran Javi Dalmau mantuvieron vivo el encuentro. La persistente lucha y y la contundente defensa de los de Alginet dejó el marcador en empate a 66 cuando ya solo restaba el último cuarto por disputarse. Una salida fulgurante de Safir Fruits con triples de Javi Dalmau, Sergio Romero, Adrián Gálvez y los cerca de cinco minutos sin anotar del Llíria dejaban un marcador que confirmaba la remontada (78-66). Un triple Jon Galarza rompió la sequía anotadora de su conjunto El marcador baila entre los once y los siete puntos siempre favorables a Safir Fruits, ambos conjuntos eran sabedores que los once puntos del partido de la primera vuelta podían tener gran importancia al final de la liga. El Llíria se acercó a tres a 2:30 para el final del partido. Los puntos finales de Verdeguer y Martinez pusieron el 94-85, pero los de la Ribera no lograron neutralizar la renta del encuentro anterior.