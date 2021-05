La Malvesía descubre y da nombre a un nuevo ejemplar de margarita

La EFA la Malvesía de Llombai ya da nombre a una nueva variedad de planta, bautizada como Anacyclus x Malvesiensis después del descubrimiento realizado por uno de sus docentes en la Escuela de Formación Agraria, José Luis Lozano. Hace poco menos de un año se conocían las hazañas del robot SuBastián, un submarino del Schmidt Ocean Institute que, en plena incursión submarina en Australia, descubrió más de treinta nuevas especies animales. Puede sonar lejano y artificial, pero si algo ha demostrado la naturaleza durante todos estos años es que no cesa en su continua evolución.

Bien lo sabe Lozano, que recientemente ha descubierto una nueva variedad de planta que crece en los alrededores de la localidad del Marquesat. Esta nueva especie, catalogada como Anacyclus x Malvesiensis, resulta ser un híbrido entre dos ya existentes: la Anacyclus clavatus y la Anacyclus valentinus.

Su descubridor la describe como «una planta parecida a la margarita, pero algo diferente, con las hojas o lígulas un poco más pequeñas». De hecho, pertenece a la misma familia. «Nuestro híbrido difiere de la A. valentinus en sus capítulos de menor tamaño, con menos flores en el disco y por la presencia de lígulas bien aparentes de color amarillo pálido. De la A. clavatus se diferencia en los capítulos de menor tamaño, con lígulas menos numerosas, siendo éstas últimas más cortas y de tonalidad amarillenta», concreta en su estudio.

Asimismo, subraya que es una planta anual «densamente ramificada, con tallos de entre treinta y cuarenta centímetros de altura, de pelosos a glabrescentes». «Las flores femeninas del borde exterior del capítulo presentan lígulas aparentes, de longitudes comprendidas entre los 5 y los 10 mm. La coloración de las mismas no es constante, con capítulos que varían en su coloración desde el amarillo dorado al amarillo pajizo, siendo ésta última la tonalidad predominante», añade.

Crear conocimiento

El profesor José Luis Lozano ya materializó un descubrimiento natural de una especie creada en laboratorio por dos biólogas del Real Jardín Botánico de Madrid. Fue Lozano el primero en registrarla como una especie nueva en el catálogo de la flora mediterránea, tras un largo proceso de verificación. Todo se inicia con la investigación y posible descubrimiento y después llega la parte de verificación. Tal vez la más difícil e incierta, en la que Lozano tuvo que rastrear las localizaciones de las dos plantas que permiten el nacimiento del híbrido Anacyclus x Malvesiensis -Sur de Francia, la costa Mediterránea española, Marruecos y Túnez- y ver si en estos lugares se publicó algo al respecto. Una vez se confirmara su inexistencia, el descubrimiento de esta especie sería real.

El propio profesor ha revivido el momento con mucha felicidad: «Es una gran alegría. Al fin y al cabo, estás creando conocimiento y haciendo ver que existen formas de vida que no teníamos ni idea de que existieran».

Reconocimiento

La especie se localiza dentro de espacios con alta concentración de nitratos, como en los límites de parcelas agrarias y carreteras. No está disponible durante todo el año y, para poder encontrarla, es necesario ponerse a investigar en sus localizaciones habituales, ya que no se trata de una variante que crezca muy a menudo. Pese a no ser una especie original, sino un híbrido entre dos plantas, para Lozano, este descubrimiento es una gran motivación para seguir con su investigación de la naturaleza: «Ya es muy difícil descubrir una especie original, ahora bien, sí se puede hacer algo parecido es como lo hemos hecho nosotros, con un híbrido. Aun así, una noticia como esta siempre es muy reconfortante».

Sobre el nombre elegido, Anacyclus x Malvesiensis, Lozano destaca: «Es una clara referencia al nombre del colegio EFA la Malvesía. Para la gente como nosotros, dedicada a partes iguales a la naturaleza y la docencia, es el centro en el que formamos a los profesionales del futuro. A los que cuidarán de nuestra vegetación, impulsarán nuestros cultivos y, cuidado de animales. Es un gran reconocimiento para el centro». La EFA La Malvesía continúa a la vanguardia del mundo rural.