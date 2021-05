Benimodo restaura una antiga trilladora per a sumar-la al seu fons patrimonial

L’Ajuntament de Benimodo ha recuperat, ampliat i posat en valor nombroses obres d’art. Ha coincidit en els darrers anys una important activitat patrimonial, fent del fons municipal una de les riqueses més importants de la localitat. Amb exemplars, en diferents disciplines, de gran vàlua. És el cas del plafó ceràmic de Sant Felip Benici, com el retrat del rector Soria pintat a l’oli per Pons Arnau en 1909 o la imatge del Crist crucificat han estat restaurades per l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació de Béns Culturals de la Generalitat Valenciana. El consistori també va participar activament en la recuperació d’una obra d’Armengol dedicada a Vicent Andrés Estellés i recentment ha rehabilitat una trilladora que va servir en dècades anteriors en el treball de camp i que posa d’actualitat la idiosincràsia laboral de Benimodo.

Sobre aquesta ferramenta de treball convertida en obra d’art, consta que va ser propietat de Vicente Martínez Machi, conegut pel sobrenom de «Cabrera» i un dels homes amb més terra de la localitat. Construïda en la dècada de 1930, servia per treballar principalment l’arròs i el blat. Martínez també la llogava a altres llauradors amb menys terres. La partida de Resalany (on estan els Ullals del Riu Verd) estava totalment sembrada d’arròs en aquella època, precisament per l’abundància d’aigua. Després va ser utilitzada per l’empresa Frudesa, que va arrendar tant la maquina com l’era de Martínez. En els anys 90 va ser venuda a l’Ajuntament de Benimodo amb una finalitat ornamental. El regidor Ernest Machí, sent alcalde Manuel Bertí, va tindre la sensibilitat d’adquirir la màquina per a fer al voltant d’ella un museu o com a element de decoració en el poble. Tanmateix, passaren els anys sense acció i la màquina va anar degradant-se. Fins hui. Ha sigut rehabilitada en el taller de Egea de los Caballeros, quedant-se un treball magnífic que reconstrueix l’esplendor de la màquina.

Per la seua part, el Plafó de Sant Felip Benici hui es conserva a l’ajuntament, si bé fins als anys seixanta del segle xx es trobava ubicat a la façana del núm. 6 del carrer que porta el nom del sant. Fou confeccionat a finals del segle xviii, o potser a inicis del xix, possiblement al poc de ser proclamat patró del poble en 1785. A més, s’han recuperat un quadre de Rafael Armengol dedicar a Vicent Andrés Estellés i el Crist crucificat de Benimodo, una talla en fusta policromada datada en la segona meitat del segle XVIII.

També és important la presència de panells ceràmics dels segles XVIII, XIX i XX que es poden contemplar als carrers i que converteixen Benimodo en un autèntic museu a l’aire lliure.