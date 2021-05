El empate ante el Elche B deja a la UD Alzira a un punto de 2.ª RFEF

Un solo punto separa a la UD Alzira de la nueva Segunda División RFEF. El empate conseguido ante el Elche B dejó el agridulce sabor de boca en los 1.000 aficionados presentes en el Luis Suñer Picó. Esperaban que su equipo hubiese ganado a los franjiverdes y con el otro resultado que debía darse, que el Intercity no ganase en Sagunt, rememorar el ascenso del 15 de junio de 2008 contra el Alcalá.

Un empate entre Eldense y Alzira les dará a ambos el ascenso, haga lo que haga el Intercity contra el Roda. Otra opción es que los equipos vayan a por la victoria pero les podría salir muy caro. Si el Alzira gana, será campeón de liga y jugará la próxima edición de la Copa del Rey. El Eldense se quedaría sin ascenso en el año de su dentenario si el Intercity ganara porque empatarían a puntos, tienen empatado el golaveraje particular y los de Sant Joan ganan el general. Por el contrario, si perdiera el Alzira, también podría quedarse sin ascenso con la victoria del Intercity.

Volviendo al domingo, en la primera media hora, aunque el Alzira llevaba el peso del encuentro, fue el Tano el que tenía las mejores ocasiones. En el minuto 20 no hubo entendimiento entre Pawel y Miki pero César Moreno no acertó a encontrar palos. Ocho minutos después sería el máximo goleador ilicitano, Hugo Esteban, que pudo recuperarse de su lesión, quien forzó la estirada de Pawel con un saque de falta lejano, directo a puerta. El córner posterior fue al segundo palo y el remate de Manu Palma fue despejado a córner. Superada la media hora el Alzira ya empezó a buscar con más peligro el marco del Elche B. Al filo del 40 Soler ganó la línea de fondo y Kaiser cabeceó al lateral de la red con la tribuna casi cantando gol. También lo intentó Germán, quien al no poder disparar directamente, intentó una vaselina que se escapó por poco.

La segunda parte empezó sin cambios y con un Alzira que quiso ir a por la victoria por la vía rápida, ya que el otro resultado que necesitaba, que el Intercity no ganara, se estaba produciendo en Sagunt. Al primer minuto, Adri intentó cortar la racha de 11 partidos sin marcar con una chilena que fue a manos de Castillo. Poco después se pidió penalti sobre Germán que el árbitro no lo consideró como tal. Un ex de la UD, Marcel, pudo amargar la fiesta blaugrana al rematar en el primer palo una falta lateral servida por Hugo Esteban, que se le fue alta. Dani Ponz varió el ataque con la entrada de Mauro y Guzmán por Adri y Abel. En el ecuador del segundo acto Hugo Esteban recibió la segunda amarilla y fue expulsado. Los alicantinos, con seis bajas, uno menos y el alzireño Bono en el banquillo tocado de isquios, se dedicaron a defender. Los azulgranas lo intentaron todo y a siete minutos para el final salieron dos hombres veloces, Nacho y Pablo Jiménez. Además, Soler se fue a la punta del ataque junto a Mauro. El ontinyentí tuvo el 1-0 con un disparo raso que un defensor sacó sobre la línea de gol. En los cinco minutos de añadido, con el Alzira volcado, el marcador no se movió.