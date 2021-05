Improvisar en valencià

«Rap d’estil» és el títol del projecte dissenyat per l’Institut de Secundària José María Parra d’Alzira perquè els alumnes s’acosten a gèneres musicals actuals com el rap, però també a altres tradicionals com el cant d’estil o les albades, en el marc del programa d’intercanvi d’experiències educatives promogut per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana per a incentivar l’ús del valencià entre la població escolar mitjançant les lletres i els versos improvisats denominat «Rapsodes 2021».

Amb aquesta finalitat, l’IES José María Parra d’Alzira s’ha agermanat amb l’IES Benicalap amb el qual intercanviarà diferents tallers enregistrats que van des del rap, fins al cant d’estil i la poesia per compartir vivències generades als respectius centres adreçades als primers cursos de l’ESO.

«Rap d’estil», tanmateix és la proposta concreta que llença l’institut alzirenc i que ha aconseguit fer-se extensiva, involucrant tota la seua comunitat educativa i establint llaços amb altres projectes de caràcter local com «SOS Poesia», impulsat per la Regidoria d’Educació d’Alzira. L’experiència va començar dimecres passat amb dues sessions d’un recital poètic de Vicent Camps. Hui dimarts, Pura Santacreu oferirà els alumnes de tercer d’ESO una xerrada que porta per títol «Els clàssics valencians».

Fonts del centre destaquen que aquest institut amb més de 50 anys de trajectòria és una comunitat que s’estima la seua ciutadania i la seua cultura, per la qual cosa ja compta amb un bagatge dintre de la innovació pedagògica amb altre projecte ja consolidat i de subvenció regional: Ràdio Parra (Programa d’investigació i innovació educativa, PIEE). L’institut aprofita aquesta estructura per a promocionar el projecte que treballa la improvisació en les músiques urbanes i tradicionals.

Així mateix per a Rapsodes 2021, «Rap d’Estil» desplega una àmplia programació plena d’artistes i gent de lletres locals i de proximitat centrada en el foment de la improvisació, la poesia, la cançó, el cant d’estil i les albades, el coneixement dels clàssics i la connexió amb els nous formats culturals com el rap, la ràdio o la creació de podcasts. A més de la participació del rapsode Vicent Camps («SOS Poesia») i del Taller Cançons de Taula a càrrec de Pep Verger amb els quals la setmana passada es va obrir el projecte, el programa contempla hui la xerrada de Pura Santacreu; el dia 13 de maig el Taller Música de Poesia, amb la participació de Josep Pérez, del grup Ona Nua; el 18 de maig es presentarà el llibre «El que amaguen les paraules», de Maria Calvo; el 20 de maig s’ha programat el Taller Introducció a les Albades, amb Apa i Josemi; el 27 de maig se celebrarà el Taller Rap d’estil, amb Toni Guzman i Lola Ledesma; el 3 de juny el Taller de rap Atupa i 15 de juny tancarà les activitats la xerrada «Ser poeta jove i d’Alzira», a càrrec de Laia Fontana.

L’IES alzirenc no és l’únic centre de la Ribera que s’ha adherit al programa d’intercanvi d’experiències educatives entre centres de comarques de predomini lingüístic castellà i centres de territoris de predomoni lingüístic valencià. A Alzira, també el col·legi Alborxí participa amb el projecte «Anem versant: de l’albà al rap»; l’IES de Guadassuar ho fa amb dos projectes, «Cantant la gent s’entén» i «Recitem ben alt»; el CEIP Víctor Oroval de Carcaixent amb el projecte «Veus ART-RAP-ADES»; l’IES Sant Vicent Ferrer d’Algemesí amb «Al Sant Vicent, rapegem de valent» i el CEIP Doctor Alemany de Cullera amb un projecte d’intercanvi educatiu de promoció del valencià.