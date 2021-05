Abril deja bajas temperaturas y un superávit de lluvia de hasta el 118 %

Las persistentes lluvias de abril que en algunas localidades han hecho acto de presencia en 22 de los 30 días del mes han dejado en La Ribera superávits de precipitaciones de hasta el 118 %, caso de Polinyà del Xúquer, mientras que la anomalía térmica más acusada en un mes especialmente frío se localiza en Montserrat, donde los 14,1 º C registrados de media en el observatorio de Casadalt representan una temperatura 1,1 º C inferior a la que se consideraría normal en base al período de referencia 1981-2010: 15,2 º C.

Los datos forman parte del avance climatológico de abril publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que califica el mes como frío -el segundo abril más frío del siglo después del vivido en el año 2004- y muy húmedo en el conjunto de la Comunitat Valenciana, donde la precipitación acumulada es un 77 % superior a la que determina el promedio histórico.

No obstante, diferentes observatorios de La Ribera presentan anomalías que superan tanto la media autonómica como la provincial, un ámbito geográfico en el que el superávit es del 67 %. El caso de Polinyà es el más llamativo, ya que ha acumulado 102,5 l/m2 cuando el promedio histórico señala como volumen de lluvia normal en esta época 46,9 l/m2, mientras que el observatorio de Sueca ofrece un superávit del 95 % al acumular 81,8 l/m2, casi el doble de lo que se consideraría normal (41,9 l/m2).

Por su parte, los 82,2 l/m2 recogidos en Montserrat representan una anomalía positiva del 79 % mientras que el observatorio de Carcaixent arroja con algo más de 80 litros un superávit del 68 %.

Al margen de la lluvia, las bajas temperaturas por la abundante nubosidad que provocó que el pasado abril fuera el mes con menos insolación de toda la serie histórica en la Comunitat Valenciana desde que se estima a través de productos derivados de satélite, es la otra gran característica de este período y, en el caso de la Ribera, las estaciones de Montserrat, Sueca y Sumacàrcer presentan las anomalías más acusadas con -1,1 y -0,8 ºC, respectivamente.