El Alzira femenino perdió por 0-1 en su duelo frente al Benidorm y cedió una posición en la clasificación - ahora es sexto- en detrimento de su rival.

El conjunto de Mesa se encontró un rival duro y muy correoso que hizo difícil el juego de las blaugranas que no pudieron perforar la red de las alicantinas y no terminan de levantar el vuelo tras no encontrar regularidad y encajar tres derrotas en los últimos cinco partidos. La parte alta de la tabla se ha apretado con seis equipos separados por cinco puntos, los mismos que separan a las ribereñas del Onda, líder de la clasificación de Autonómica.