El dofí que va morir el dimarts a la platja de Cullera sofria una lesió neurològica, segons van ahir fonts de l’Oceanogràfic. La jove exemplar va ser albirada en primer lloc per dos usuaris de la platja, passades les sis del matí, que van alertar el 112.

«L’equip veterinari va prendre mostres de sang i va realitzar una exploració completa de l’estat de l’animal, establint tractament de suport sobre la base de les alteracions observades. Donada la resposta favorable de l’animal, es va estimar que la seua condició era prou bona com per a intentar la seua reintroducció per a maximitzar les possibilitats de recuperació», van explicar les mateixes fonts.

Després d’administrar-li el tractament d’emergència i rehidratar-la, es va procedir a remuntar l’animal aigües endins amb l’embarcació del pescador cullerenc Ximo Fenollar. Si bé al principi semblava nadar d’una forma erràtica, fruit de les hores passades fora de l’aigua, finalment es va marxar tota velocitat en direcció a aigües profundes. Tot feia pensar que havia passat el perill.

Sis hores més tard, l’animal va aparèixer novament a la platja de Cullera, on va morir. La necròpsia realitzada pels veterinaris de la Universitat de València va determinar que el dofí va sofrir lesions neurològiques que van provocar l’encallament a la costa.