El grupo Carlet Trail ha alertado de la poda inapropiada de los pimpollos que crecen en Matamón está secando tanto los pinos que se replantaron como los que han crecido de manera natural en esa zona montañosa. Lo probable es que alguien los pode de buena fe pero las consecuencias son fatales para los árboles.

Los pinos no se pueden podar hasta que no tengan 2 o 3 metros de altura y en ese supuesto solo se se podría eliminar una tercera parte de su follaje. Si se cortan las ramas del tronco y solo queda una pequeña copa se sequen y mueren. Necesitan todas las ramas inferiores para protegerse y hacer sombra a las raíces para mantener la humedad y no secarse en un escenario climático poco favorable con veranos muy calurosos y ausencia de precipitaciones.