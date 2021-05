El Alzira está a 90 minutos de reeditar el ascenso logrado hace once años

Llegó el día tan esperado para la UD Alzira. A seis días para que se cumplan 10 años del descenso de Segunda B con la derrota contra el desaparecido Benidorm, esta tarde se puede producir el retorno a la primera categoría interautonómica. Ya no se puede decir a la categoría de bronce porque sobre la actual 2.ª B se ha creado la 1.ª RFEF que deja la 2.ª RFEF, a la que se accedería, como la cuarta.

El que hoy empiece a las 18 h. en el nuevo Pepico Amat será más que nunca el partido del morbo. A los dos equipos les sirve el empate por lo que la primera impresión es que puede haber biscotto (galleta en italiano, un término adaptado al fútbol desde la hípica porque a los caballos de carreras se les daba galletas adulteradas para doparlos). Supuestamente, solo si vieran que el Roda está ganando con contundencia al Intercity (lo que les puede dar la 4ª plaza y eludir al Vila-real C, Olímpic o Silla en cuartos de final de la 3.ª fase), podrían lanzarse a por la victoria para lograr el título de liga y una plaza segura en la Copa del Rey. Con tanto cambio en 2.ª B, la RFEF no ha publicado la circular por la que otras temporadas se clasificaban 14 de los 18 subcampeones, muchos de ellos de grupos menos exigentes que el valenciano y por tanto más factibles de conseguir más puntos. La derrota de Alzira o Eldense también serviría para subir si perdiese o empatase el Intercity.

Dos bajas seguras

El Eldense no ha realizado una buena segunda fase. En cinco partidos solo ha ganado uno, ha empatado dos y perdido otros dos. Si se hubiese hecho una clasificación con los partidos entre los equipos que juegan la fase (como sí ha hecho la Federación de Baloncesto) para no haber suspicacias de que un grupo era más fuerte que el otro, el Eldense solo sumaría 13 puntos, 8 de la 1ª fase y 5 de la 2ª. El Alzira ya sería equipo de 2ª RFEF porque habría sumado 16 (5+11) e incluso At. Saguntino y Roda tendrían 12 y estarían con posibilidades de subir directamente.

Santi Rico contará con toda la plantilla tras recuperar a Ortu, que cumplió partido de sanción en Vila-real. Por su parte, Dani Ponz tendrá dos bajas seguras. La consabida de Isaac por lesión y Kaiser, que vio la quinta amarilla contra el Ilicitano. Al poblatà Gomis se le ha descartado una rotura pero sí ha tenido una sobrecarga del femoral y es duda. Roan no pudo ser convocado el domingo por unos vómitos y mareos que el jueves se confirmó que no eran síntomas de covid sino falta de hierro. El de Xeraco es convocable. Para Dani Ponz, el ascenso sería «el premio al gran trabajo de la directiva que ha saneado el club, ha cumplido los compromisos económicos y ha configurado equipos competitivos que han jugado cinco play-offs de ascenso en nueve años». Ponz lo tiene claro y el equipo irá «a ganar». El fútbol dirá.

Los alzireños solo han ganado tres de los 17 partidos jugados en Elda. El primero fue hace hoy justo once años, por 0-3, que durante minutos permitió al Alzira ser campeón de liga hasta que el Gandia acabó con el sueño del equipo de Fernando Maestre. El colegiado será el benidormense Álvaro Cánovas García Villarrubia, de mal recuerdo para los alziristas por el penalti no pitado sobre Mauro y la consecuente expulsión de Kedra en el play-off del año pasado contra el Atzeneta.Setenta aficionados ya han comprado su entrada de forma anticipada para acompañar al equipo en la cita histórica.