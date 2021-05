Las empresas de Alzira facturan más pese a una pandemia que recorta empleos

Las empresas alcireñas veían con enorme pesimismo el impacto de la pandemia del coronavirus en la economía local en los primeros meses de la emergencia sanitaria aunque, con el paso del tiempo, las expectativas han mejorado hasta ofrecer atisbos para el optimismo. Así se desprende de las encuestas realizadas por la Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana (Fepeval) a las industrias y comercios que forman parte de la Asociación Empresarial de Alzira (AEA), que describen un impacto con una doble cara ya que mientras la facturación global no sólo no se reduce sino que incluso auguraba en diciembre un ligero aumento del 1,19 % respecto del año anterior, el empleo sí sufre las consecuencias de una coyuntura incierta con una contracción de las plantillas del 8,20 %. El cambio anímico se refleja en que mientras en el sondeo realizado en abril un 45 % de las empresas preveían el cese de la actividad a lo largo de 2020, salvado el ejercicio ya no contemplaban este final y reducían el impacto de la pandemia a una merma en la facturación.

Con todo, en el global de las empresas asociadas a la AEA los datos recabados del Registro Mercantil revelan un aumento de la facturación del 1,19 %. El presidente de la Asociación Empresarial de Alzira, Raúl Tudela, comentó que en una coyuntura tan complicada, los resultados de la encuesta reflejan que «la industria alcireña está muy bien posicionada». Tudela indicó que el peso sustancial del sector agroalimentario, del alimentario, de los servicios ambientales y de suministros a empresas del mueble y de la construcción en la economía alcireña propician este aumento de la facturación global mientras que las restricciones que han afectado a la hostelería durante el estado de alarma y a sectores de algún modo vinculados al turismo son los que, en líneas generales, provocan la pérdida de empleo.

Tudela destacó que el impacto de la pandemia está siendo menor en Alzira que en otras zonas con mayor dependencia del turismo, como lo confirma la propia encuesta. Fepeval destaca que una comparativa con el promedio de otras entidades federadas en las que se ha realizado el mismo estudio revela que la pandemia tiene en Alzira un impacto sobre la facturación de las empresas 13 puntos porcentuales por debajo de la media mientras que el impacto en el empleo es un 1 % superior.

La encuesta de diciembre realizada con la intención de poder analizar si las expectativas de los empresarios han mejorado concluye que un 38 % mantiene que no realizarán ajustes en sus plantillas, mientras que más de la mitad sí contemplan reducciones que oscilan entre el 10 y el 50 %.

Las empresas relacionadas con la hostelería,el comercio al por mayor y al por menor, la reparación de vehículos de motor y motocicletas son las más perjudicadas por la crisis desde el punto de vista de la facturación, mientras que la agricultura y la ganadería no preveía mermas en comparación con el año 2019.

Los empresarios que han contestado a la encuesta señalan la liquidez, las inversiones y la rentabilidad con los aspectos que más se han visto afectados por la coyuntura adversa provocada por la pandemia mientras que el impago de clientes es el factor que menos ha afectado.

La medida más generalizada que contemplan los empresarios para afrontar la crisis en los próximos meses es la transformación digital, seguida de una mejora de procesos para aumentar la productividad. Los empresarios también consideran «vital» la reducción de impuestos y cuotas a la Seguridad Social y reclaman programas de flexibilización laboral y de impulso a las zonas comerciales e industriales de Alzira.