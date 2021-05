Tous, epicentro de terremotos

Terremoto en la Ribera.

El Instituto Geográfico Nacional informaba de un terremoto de magnitud 3,5 que se produjo a las 8:24 de la mañana del día anterior y que tuvo su epicentro en la localidad de Tous. Entre otras localidades de la comarca se dejó notar en Alberic, Almussafes, Benimodo, l’Alcúdia, Gavarda y Sueca. En apenas 13 horas el entorno de Tous registró ocho pequeños sismos. Los expertos del Instituto Geográfico Nacional consideran «normal» la sucesión de terremotos.

Política medioambiental. Me refiero a la que lleva a cabo el Ayuntamiento de Alzira que está intentando y consiguiendo integrar el Xúquer en una ciudad que durante demasiados años ha vivido de espaldas a él. Se trata de convertir uno de sus márgenes, el de Tulell, en un espacio lúdico. El ayuntamiento ultima la reconversión del cauce en un recurso de ocio para ofrecer actividades como la pesca, rutas de paseo y piragüismo. Pep Carreres, concejal de Medio Ambiente, destaca el potencial ecológico y el atractivo turístico del cauce fluvial y declara que hay que exigir un caudal mínimo, menor contaminación y una mayor biodiversidad.En positivo.

El pintor algemesinense Joan Antoni Rodríguez exhibe ante sus paisanos su última colección. Un JARR transgresor investiga, en palabras de Martí Domínguez, «toda la potencialidad del lienzo» al trabajar con hilos pintados y parcheados y crear una «telaraña extraordinaria». El guitarrista Antoni Montagudo lleva hasta su pueblo, Antella, el estreno del segundo disco del grupo Òrbites. La empresa alcudiana Istobal crece un 13 %, apuesta por el exterior,. que absorbe el 76 % de su producción, y prevé facturar este año 145 millones de euros.

Diario de la Pandemia. El jefe del Consell, Ximo Puig, visita la capital turística de la comarca acompañado de otros miembros de su ejecutivo y manifiesta su parecer de que la vacunación permitirá llegar a julio «con garantías de normalización». Puig anuncia un esfuerzo «estructural y no coyuntural» para reforzar la sanidad a partir del próximo año. Vicent Soler y Vicent Marzà valoran con el president la puesta en marcha del complejo deportivo, acabado diez años después de iniciarse. Cullera deja de ser la única población de la Ribera de más de 20.000 habitantes sin piscina cubierta en una gran infraestructura.

Exhaustos y desamparados. Los padres de los usuarios del centro ocupacional La Llar dels Xiquets de Turís, un taller para personas con diversidad funcional intelectual, lanzan un SOS. Solicitan a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas el avance en el proceso de vacunación y que levante las restricciones que se siguen aplicando en el centro que provocan que a diario cuatro usuarios no puedan asistir al taller. Los cuidadores alertan que necesitan un respiro y piden suavizar las limitaciones tras recibir la primera vacuna.M.ª Ángeles Crespo, absuelta. No ha resultado acreditado que la exalcaldesa de Carlet, en un ambiente de trabajo enrarecido como el que se generó entre ella y el jefe de la policía local a raíz de un incidente, realizase actos con la intención de «humillar, hostigar y despreciar» al responsable del cuerpo policial. Crespo reconoció haber pedido contención a los agentes por la crisis.

El paro en la comarca.

El diario se hace eco de la evolución del desempleo en la Ribera. Abril se cierra con 23.741 trabajadores en paro y ya son trece los meses en que las cifras se sitúan por encima de las 20.000 personas. El mes pasado se cerró con un incremento del 1,79% respecto a marzo y el desempleo crece a las puertas de la incierta campaña veraniega. El 91% de los 10.614 contratos firmados el mes pasado fueron temporales y la mayoría beneficiaron a hombres.

Diario de la pandemia. La situación sanitaria se mantiene estable en la comarca. Se producen muy pocos contagios y se frena la cadena de nuevas infecciones. Alzira, Sueca, Cullera, Alberic, Carcaixent y Algemesí aglutinan el 62% de los contagios registrados en la comarca en los dos últimos meses. Entre las dos últimas actualizaciones de datos se han añadido tres fallecidos, uno en Catadau, otro en Corbera y otro en la Pobla Llarga. Nuevo servicio mancomunado. Me refiero al que se ofrecerá próximamente que permitirá que dos refugios, uno en l’Alcúdia y otro en Tavernes de la Valldigna, puedan acoger los animales sueltos de 51 municipios. Al servicio se han adherido 31 localidades de la Ribera y 20 de la Safor. Entrará en funcionamiento en el año 2023 tras una inversión de un millón de euros. El modelo de gestión se definirá en los dos próximos meses, aunque no se descarta trabajar con protectoras.

Un proyecto bloqueado. Me refiero al del Centro de Salud Mental de Favara. PSPV y PP usan su mayoría en el consistorio para impedir que un edificio que albergó un hotel, una discoteca y hasta un prostíbulo se convierta en una unidad de tratamiento de enfermos crónicos. Los populares y socialistas desean que sea el pueblo, los vecinos, quienes se manifiesten sobre el particular. La alcaldesa, Oro Azorín, de Compromís, recrimina a los socialistas que boicoteen un proyecto del Govern del Botànic.Breves en titulares. «La Ribera manté estable la corba de contagis i obrirà nous punts de vacunació», «El dofí que va morir a Cullera patia una malaltia neurològica», «Malestar en Benicull por el cierre del local al que acuden los jubilados», «Los desprendimientos de la ladera del río alarman a los vecinos de Sellent», «Algemesí reparte 222.000 euros de ayudas entre 105 empresas para afrontar la crisis» y «Cullera ya tiene 16 fallas al sumarse otra en El Faro».

Fuera el hormigón. El Ayuntamiento de Alzira retirará, catorce años después, el asfaltado del camino que discurre junto al barranco de la Casella, y que en algunos puntos incluso lo hace por dentro de él. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha impuesto otra sanción de 3.000 euros sobre unas obras que se realizarón en el año 2007.

SABIES QUÈ?

Demà dilluns farà setanta-cinc anys que el compositor i pianista alberiqueny Leopoldo Magenti va rebre un homenatge al Teatre Serrano de València?.

I també demà farà setanta-cinc anys de la visita a Senyera del governador civil Ramón Laporta?. Va fer entrega d’un grup d’onze vivendes construïdes per l’Obra Sindical del Hogar.

El dimarts farà cinquanta anys que Serafín Vega, catedràtic de Filosofia i Lletres, va pronunciar a Alzira la conferència «Directrices pedagógicas de la nueva ley de Educación»?

El dimecres farà cinquanta anys que el diari donà la notícia de la pròxima celebració a Llombai del I Festival Músico-Vocal?. Va obtindre un gran èxit.

AMB NOM PROPI ANA MARTÍNEZ

La filòloga i professora Ana Martínez Muñoz va nàixer a Alzira l’any 1986.

Ana, que estudià el batxillerat d’Humanitats a l’IES Rei en Jaume va obtindre la Matricula d’Honor de Batxillerat. Posteriorment es va llicenciar en Filologia Hispànica per la Universitat de València, aconseguint el Premi extraordinari de Llicenciatura. És Màster en Formació del Professorat d’ESO i Màster de Literatura Espanyola per la Universitat Complutense de Madrid. L’any 2017 alcançà el grau de Doctora per la citada universitat per la tesi «Edición y estudio de la Corónica de don Mexiano de la Esperança, Caballero de la Fe», qualificada amb Excel·lent cum laude per unanimitat.

Ha participat en diferents grups i projectes d’investigació i en molts congressos. Actualment exercix la docència com a professora de la Universitat Francisco de Vitoria, al a Facultat de Ciències de la Comunicació de Madrid, és professora a la Universitat per a Majors de la UCN i és col·laboradora honorífica en el Depatament de Literatures Hispàniques i Bibliografia de la UCM.

És autora, entre altres, de «De Gaula a Guadalajara: los dominios del IV duque del Infantado como escenario del Caballero de la Fe (1583)», de «Crónica social y ficción caballeresca: un testimonio literario para la biografía del III duque de Medinaceli, don Gastón de la Cerda» i de «Imagen nobiliaria y creación literaria en la corte de Felipe II: la memoria linajística de la Casa de Benavente en el marco de la ficción caballeresca».