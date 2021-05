Algemesí ja té una Ruta Literària dedicada a Martí Domínguez Barberà que pretén honrar la figura de l’escriptor i periodista nascut en 1908. Consisteix en un recorregut d’unes dues hores amb dotze parades a llocs emblemàtics del poble relacionats amb l’autor i quinze propostes de textos breus d’aquest que s’adeqüen a l’espai visitat. «El que interessa és que la ruta et transporte a un altre temps viscut», avança Vicent J. Girbés, docent de llengua i literatura a l’IES Vicent Ferrer i promotor del projecte junt amb els seus alumnes de 4t de l’ESO.

L’autor té una extensa obra literaria dedicada a la seua terra natal, com el llibre L’Ullal, ambientat en els records d’infantesa, i una exitosa trajectòria que inclou el guardó de Els Jocs Florals amb el poema Arbres en 1955 o la direcció del diari Las Provincias des de l’any 1949 fins al 1958.

El regidor de Cultura, Pere Blanco, va confessar que van decidir publicar en forma de guia la ruta literària perquè no es quedara només a l’àmbit escolar i que qualsevol ciutadà poguera gaudir-la i apropar-se a la vida i l’obra de l’escriptor algemesinenc. De fet, actualment els alumnes del IES Vicent Ferrer estan desenvolupant una plataforma web per poder realitzar la ruta de manera audiovisual i interactiva. «Desitge que aquesta ruta tinga èxit i que ens ajude a familiaritzar-nos amb com es vivia en aquella època», apunta amb esperança i il·lusió Pere Blanco.

El nét del periodista i escriptor, Martí Domínguez i Romero, que, a banda de gran especialista en biologia també és escriptor i periodista, es va mostrar en l’acte de presentació de la ruta molt emocionat i agraït per aquest homenatge. Va parlar del seu avi com una persona profundament honesta, humil i valenta: «Va defensar el valencianisme dins d’un marc franquista, des de la base de treballar la terra i la llengua amb el seu valencià d’Algemesí».