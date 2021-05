La UD Alzira ve cumplido su sueño

Ahora ya se puede decir bien alto, diez años después, la UD Alzira ya es de Segunda RFEF, la categoría de nueva denominación que tendrá la forma de la Segunda B clásica. Se cumplió el guión y Alzira y Eldense no jugaron a nada. Habían «firmado» tácitamente un acuerdo de no agresión y en 90 minutos no hubo ni un solo tiro a puerta con peligro o un centro al que los delanteros entraran a rematar. Solo algún mal efecto provocado por el aire podía cambiar la dirección del balón prevista. De hecho un balón desde la otra área que detuvo Pawel fue coreado con un «¡Uy!» por el público. Con la llegada de los últimos minutos, jugadores y aficionados pedían al árbitro que pitara el final del encuentro para celebrar el doble ascenso. Pocas veces se habrá visto un campo donde los dos equipos estén tan contentos. No hubo pesar por haber actuado supuestamente sin ética o antideportivamente, especialmente cuando el Intercity no hizo sus deberes.

Para la directiva azulgrana es el premio al trabajo bien hecho con nueve años consecutivos de superávit económico y cumplimiento puntual de las mensualidades sin ningún retraso, al que se la añadía anualmente una reducción casi completa de la deuda de 600.000 euros. Dani Ponz ve cumplido un sueño con el equipo de sus amores. Había jugado tres promociones, dos de ellas hasta el último partido pero no consiguió el ascenso hasta el domingo. Jugadores veteranos como Abel podrán jugar categoría interautonómica si el club decide renovarlos o Kaiser volver a la categoría de la que bajó el verano pasado para ayudar en el proyecto alzirista. Los que seguro renovarán son trabajadores del club como «los Tonis» (Correas y Hernández), que se han convertido en un aliciente para volver al club por el excelente trato que dan a los jugadores.

Sin tiempo para el descanso, la plantilla hizo ayer la visita a la Patrona de Alzira, la Mare de Déu del Lluch, y a la Casa Consistorial, donde fueron recibidos por el alcalde, Diego Gómez y el concejal de Deportes, Fernando Pascual, los cuales estuvieron presentes en Elda, así como otros miembros de la corporación.

Ya empieza a vislumbrarse algunos posibles rivales para la próxima temporada. Posiblemente sean los equipos catalanes como es habitual y baleares. Podrían ser el Llagostera, Hércules, Lleida, Badalona, La Nucia y Atlético Levante, equipos de la fase intermedia de 2.ª B; los primeros de la fase de permanencia, Peña Deportiva, Prat, Olot o Atzeneta y los ascendidos Eldense o Europa y los aspirantes al ascenso, Terrassa, Vilafranca, CD Ibiza Illes Pitiuses, Andratx, Calvià o Formentera.

Una jornada para la historia. El empate contra el Eldense confirmó el ascenso.

1 Jugadores y aficionados celebraron el ascenso en la plaza del Reino.

2 Dani Ponz, empapado, tras «sufrir» una ducha en el vestuario. 3 El presidente, Juan Antonio Sanjuán, lució la bandera de la ciudad en Elda. F