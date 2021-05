L’Ajuntament d’Almussafes ha impulsat una nova comissió tècnica per a l’adaptació del seu model industrial a la fabricació elèctrica mitjançant l’aplicació del mecanisme europeu per a la recuperació econòmica ‘Next Generation’. En ella s’ha abordat la necessària col·laboració publico-privada i la integració de projectes dins d’una visió estratègica de transformació integral del clúster industrial cap a l’electrificació.

Com a integrants del grup de treball per a la identificació dels principals eixos i components del Pla de Resiliència del Govern i el seu encaix en el projecte e-amic, presidit per la delegada del Govern, Gloria Calero, han pres part en la sessió el president de l’executiu local, Toni González, la primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, el cap del Gabinet de la Delegació del Govern, Vicent Bufort, l’assessor de Fons Europeus, Carles Arques, i el director de Governanza Industrial, Carlos Triviño.

«Estem treballant per a assegurar el present i el futur d’Almussafes com un dels principals pols industrials de la Comunitat en la nova era de l’automoció. De fet, com a clúster de referència del sector, Almussafes és un dels escenaris industrials en els quals les transformacions econòmiques puguen tindre una major incidència durant els pròxims anys i d’aquí ve que hàgem dissenyat ‘Almussafes 2030’, un minuciós full de ruta per a impulsar una transformació conscient i participativa del nostre model industrial i que té en el projecte e-AMIC la seua espina dorsal», va destacar l’alcalde, Toni González.

L’objectiu municipal passa per «garantir una transició competitiva cap a una nova edat de l’automoció enfocada a la mobilitat elèctrica», va afegir, a continuació, la màxima autoritat municipal.