Se dice que los homenajes a las personas hay que hacerlos en vida. Raúl Albentosa lo va a disfrutar incluso antes de que acabe su carrera deportiva. El futbolista alzireño de 32 años dará su nombre al campo de fútbol 8 de césped natural de Venecia a partir del 29 de mayo. Será con motivo del partido de querubines entre la UD y el Ciutat d’Alzira.

Aunque él no jugó en dicho campo porque se construyó cuando había acabado su etapa de fútbol 7, allí se hizo la foto de equipo cuando el Cadete A azulgrana ascendió a Liga Autonómica y a continuación fue fichado por el Elche donde llegó a debutar con el primer equipo en 2.ª División. Después llegarían sus estancias en el San Roque de Lepe, Cádiz y Eibar. El 24 de agosto de 2014 se produjo su debut y el del club en Primera, además con victoria y ante la Real Sociedad. Solo tres partidos después, el 19 de septiembre, marcó su primer gol, curiosamente ante el Elche.

La excelente temporada en la máxima categoría le hizo emigrar al Derbi County de la Championship inglesa, desde donde pasó al Málaga. En la capital de la Costa del Sol se recuerda su gol al Real Madrid de Cristiano Ronaldo (al que vaciló en la rueda de prensa posterior). El Dépor de la Coruña y el Nàstic de Tarragona fueron sus últimos equipos españoles.

El año pasado vivió su segunda experiencia internacional en el CSKA de Sofia. Este año lo ha pasado en Alzira recuperándose de una lesión. En verano no quiso fichar por la Ponferradina o en enero en el Castellón «porque me gusta ir de cara y no engañando a los equipos». Los dos últimos meses de esta temporada los vive en el Dinamo de Bucarest, campeón de 18 Ligas y 13 Copas de Rumanía. Las cuatro victorias consecutivas en la fase de permanencia les dejan a tres puntos de la salvación definitiva. El martes se quedó a las puertas de jugar la final copera, que jugó por última vez en 2016. El Dinamo ganó 1-0 y empató la eliminatoria. Aunque Raúl Albentosa marcó su penalti en la tanda, los capitalinos fueron eliminados.