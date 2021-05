Arròs i Cullera són un binomi inseparable. La unió d’ambdós conceptes es referma amb la presentació, ahir, de la nova marca «Origen Cullera, capital gastronòmica de l’arròs», amb la qual el consistori pretén reivindicar-se com un dels destins vacacionals de referència de la Comunitat Valenciana no sols per la seua tradicional oferta de sol i platja, àmpliament reconeguda, sinó ara també com a punta de llança d’un puixant turisme gastronòmic que no entén d’estacionalitat.

L’estiu està ben prop i amb ell una campanya que es preveu crucial per a recuperar un sector que s’ha vist molt afectat per la pandèmia. El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, va acompanyar ahir a l’alcalde, Jordi Mayor, en la jornada de presentació de la nova marca, amb la qual el consitori considera que situa a la ciutat «com a ‘bressol’ de l’ingredient per excel·lència de la gastronomia valenciana».

«Volem visibilitzar a Cullera com a bressol d’una gastronomia extraordinària basada en l’arròs, on l’oferta turística és d’una qualitat innegable, on es viu i s’emprén, una ciutat plena de cultura, preparada per a continuar evolucionant i que ara vol traure profit com a motor econòmic d’una cosa que sabem fer com ningú des de fa segles: cuinar un bon arròs», va destacar Mayor, que va afegir: «Quan un turista vulga menjar-se un bon arròs, Cullera és el seu destí».

En els últims anys s’han redoblat els esforços per a convertir Cullera en destinació turística gastronòmica de referència, realçant l’arròs com a producte estrela de la gastronomia del municipi. Obstinació justificada en la tradició del cultiu del gra, la transformació i aprofitament gastronòmic d’un producte especialment amable en el seu maridatge amb altres aliments i cultures.

«Ens avala la tradició, les primeres plantacions d’arròs en l’àmbit històric, allà per 1.300 aproximadament, se situen precisament en l’entorn en el qual ens trobem», va recalcar el president del Club de Producte Artesans de l’Arròs, José Palacios. Per la seua banda, el president de l’Associació d’Hostaleria de Cullera, Juan Femenia, va destacar importància de comptar amb una «identitat pròpia amb la qual treballem des de ja per a la promoció de la ciutat i per a la qual ens hem preparat molt per a créixer de cara a l’estiu».

El Consell valora l’aposta per experiències úniques

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, va destacar ahir que Cullera, amb aquest pas, es reforça més si cap com a destinació turística «amb personalitat, sostenible i responsable, basat en la riquesa i la diversitat del territori, en la varietat i qualitat dels seus productes de temporada, en una cuina heterogènia i cosmopolita i en el saber fer dels professionals del sector, que permet viure experiències úniques».