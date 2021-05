La pandemia de la Covid-19 ha demostrado en poco más de un año que cantar victoria demasiado pronto es un error. Pero los datos, al menos hasta ahora, son francamente esperanzadores. La Ribera encadena ya dos meses con una tasa de contagios por debajo del umbral de riesgo bajo establecido por la Organización Mundial de la Salud.

Ya sea por el progresivo avance de la vacunación, porque la sociedad ha interiorizado la gravedad de la situación tras la fatídica o por, incluso, un ápice de suerte, lo cierto es que la curva de contagios se mantiene estable. Y han pasado los días falleros y de Pascuas, en los que se multiplicaron las reuniones sociales, y también la progresiva disminución de restricciones hasta dejar un escenario con infinitas posibilidades de ocio que poco recuerda a lo que ocurría hace un año. Todo ello sin consecuencias de relevancia. Precisamente, los datos de contagios se mantienen en niveles muy similares a los mejores registrados tras el confinamiento.

El área de Salud Pública constató ayer la existencia de nueve casos activos en Alzira, lo que supone una incidencia acumulada de 19,7 por cada cien mil habitantes. La concejala de Sanidad, Gemma Alós, destacó que los datos «muestran una estabilización de la incidencia en la ciudad». «Seguimos con cifras similares a las de la semana pasada. Nos encontramos en un nivel de alerta cero, lo que se considera la nueva normalidad, es decir, convivimos con el virus. Estamos cumpliendo las normas y eso se refleja en los datos», añadió la edil.

El volumen de contagios en otras localidades se mantiene también en umbrales de riesgo reducido. En L’Alcúdia se han detectado cuatro casos en catorce días, lo que significa que la incidencia se sitúa en 32,48 por cada cien mil habitantes. Menor es el dato en la vecina Carlet, donde tan solo se han contabilizado dos positivos en dos semanas (12,63 de incidencia acumulada). También se han diagnosticado dos enfermos de Covid en Almussafes (23,31) mientras que Benifaió se mantiene libre de contagios. Por su parte, en Carcaixent se han detectado diecisiete en el mismo periodo, lo que supone una incidencia de 78,29, considerada ya de riesgo medio.

Por lo que respecta al proceso de vacunación, durante estos días se administran las últimas dosis del primer inyectable para las personas de 66 a 69 mientras que se inocula la segunda a los mayores de setenta años.

Cullera no detecta el virus en el agua aunque tiene diecisiete casos

Las últimas muestras recogidas en las aguas residuales de Cullera -datadas el pasado 6 de mayo- revelan que no se ha detectado presencia por SARS-CoV-2 ni en el casco urbano ni en la zona residencial de la playa, según detalló ayer el ayuntamiento, que ha realizado este tipo de controles de forma habitual desde el inicio de la pandemia para realizar su particular seguimiento de la pandemia y tener más instrumentos para la toma de decisiones que afectan a la situación sociosanitaria del municipio. «Los resultados de estas coinciden con la bajada de casos por covid-19 en la ciudad, pasando de una incidencia de riesgo alto a riesgo moderado», manifestó el consistorio. No obstante, según los datos aportados por el área de Salud Pública la ciudad cuenta con 17 casos activos en los últimos 14 días, lo que supone una incidencia acumulada de 78,29 positivos por cada 100.000 habitantes. En una semana la tasa ha caído a la mitad desde los 156.