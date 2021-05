La colaboración ciudadana permitió a las fuerzas de seguridad localizar en la tarde de ayer a las dos menores de apenas 12 años que habían desaparecido en Alzira el día anterior, según confirmaron fuentes policiales. Una mujer alertó a la Policía Local de que una niña que se parecía mucho a la que estaban buscando se encontraba en el parque de l’Alquenència. Los agentes acudieron rápidamente y, si bien en un principio la joven negó ser la persona que estaban buscando, fue trasladada a la comisaría, donde fue identificada por los padres.

Poco después, una llamada también alertaba a las fuerzas de seguridad de la presencia de la otra niña en el entorno de su domicilio, en el que trató de esconderse cuando detectó a los agentes, explicaron las mismas fuentes. Todo apunta a que las dos fugas están relacionadas y que eran voluntarias.

Se da la circunstancia de que el jueves también se dio aviso de la desaparición de otra joven de 16 años en Alzira que, afortunadamente, ayer pudo ser localizada.

Con todo, las denuncias por la desaparición de las dos menores habían movilizado a las fuerzas de seguridad. Como ayer adelantó Levante-EMV en su edición digital, una de ellas era alumna del colegio Lluís Vives y, supuestamente, utilizó alguna argucia para abandonar el centro después de comer -sobre las 15,30 horas- ya que las normas que rigen en el centro no permiten a los alumnos salir si no van acompañados de algún adulto. Cuando un familiar acudió a por ella sobre las 17 horas, desde el propio colegio se avisó al Cuerpo Nacional de Policía.

Agentes y familiares estuvieron ayer en el colegio recabando información que permitiera conocer el paredero de la niña y los motivos de la fuga, si bien la búsqueda concluyó a primera hora de la tarde cuando fue localizada en el parque de l’Alquenència. Al parecer se encontraba sola y trató de despitar a los agentes negando que fuera la persona cuya desaparición había sido denunciada.

Sin noticias desde el miércoles de un hombre de 47 años de edad en Algemesí

Las fuerzas de seguridad buscan desde hace tres días a José Javier Delgado Médrano Delgado, residente en Algemesí de 47 años de edad. El aviso de alerta sobre la desaparición que se está compartiendo en redes sociales define sus características físicas. Mide 1,85 metros, es de complexión delgada, tiene ojos marrones y su pelo es castaño y corto. Las pesquisas para dar con su paradero comenzaron eljueves al mediodía, cuando su esposa denunció su desaparición ante la Policía Local de la localidad.

José Javier Delgado vende cupones de la ONCE en Algemesí -pero no es invidente- y las primeras averiguaciones se están centrando en estudiar los lugares que frecuenta en su recorrido diario, que suele ser el mismo todos los días e incluye algunos bares del municipio. Según comentan las fuentes de la investigación consultadas, no regresó a casa la noche del pasado jueves. También se están realizando preguntas entre su entorno más cercano para dilucidar lo ocurrido y dar con su paradero.