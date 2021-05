Tres medallas para los palistas de la Ribera en el estatal de Maratón

En la categoría de juvenil K-1, sobre una distancia de 22,6 kilómetros, con varios porteos, Marc Martínez, del Scooter de Algemesí, se coronó como el mejor de España en larga distancia, en una carrera en la que fue desgastando poco a poco a sus rivales hasta quedarse solo. En la salida, el joven palista, de 18 años, se colocó entre los primeros, a la estela de un integrante del Club Piragüismo Cuenca, Víctor Sánchez, que fue marcando el ritmo el primer kilómetro. El ribereño vio que la intensidad bajaba y se puso él mismo a tirar, lo que dio resultado porque al girar la primera ciaboga, a poco más de dos kilómetros, se quedó un grupo de cuatro, formado por el propio Martínez, el conquense y dos asturianos, que iban destacados del resto. En el tercer giro el cuarteto perdió a un integrante, y en el cuarto, ya se quedaron solos el algemesinense y Bruno Valderrey, del Grupo de Cultura Covadonga, que fueron relevándose para asegurarse como mínimo la plata. El oro llegó a peligrar porque en el penúltimo porteo, a Martínez se le torció y dañó el timón, con lo que tenía problemas para llevar el kayak recto. Pero aún así controló la situación y viendo que era un riesgo llegar al esprint final con su rival por sus problemas con el timón, atacó en el último tramo de porteo y descolgó a su rival para llegar a la meta con un tiempo de 1:34:14, con casi treinta segundos de ventaja. Este triunfo le permite clasificarse para el Europeo en Moscú. Y por detrás, sus compañeros de equipo fueron de menos a más y rozaron el podio, ya que Víctor Chambó fue cuarto, a menos de tres segundos del bronce, e Izan Aliaga se clasificó quinto a dieciséis del tercer escalón del podio.

En la prueba de K-2, Chambó se resarció con creces, ya que junto con el propio Martínez se colgó el bronce, un podio que no se esperaban porque no lo habían preparado específicamente. Fue una carrera de menos a más, ya que en los primeros compases estaban en la novena o décima posición, pero poco a poco fueron fueron cogiendo rivales y ganando en confianza. En el ecuador de la carrera se consolidaron en un segundo grupo. Poco a poco fueron descolgando rivales y vieron que, aunque los dos primeros puestos estaban muy complicados, el podio era posible porque se sentían fuertes. Y lo confirmaron. A falta de 300 metros dieron un fuerte hachazo al que no pudo responder la embarcación de la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra.

Por su parte, en cadete K-1, Sergio Domínguez, del Club Piragüisme Cullera, se subió al tercer escalón del podio, su segunda medalla en un mes después de la plata conseguida en el Campeonato de España de Invierno sobre 5.000 metros.

Además, también destacaron otros palistas del Scooter de Algemesí: Lidia Zornoza se clasificó quinta en cadete K-1, Kiko Martínez fue noveno en categoría masculina y Carlos Moreno finalizó décimo en sénior K-1.