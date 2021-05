Las ranas colonizan la charca de la finca inacabada en Tulell

Las últimas revisiones realizadas por el inspector de obras no sólo confirman que el sótano continua anegado sino que alertan de la presencia de ranas en esta gran charca. La proximidad del verano y el aumento de las temperaturas, muy significativo en los últimos días, se consideran el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de insectos y, en particular, del molesto mosquito tigre o la mosca negra, «convirtiendo esta situación en un riesgo sanitario significativo», alertan los técnicos. Los servicios jurídicos municipales ya tienen el encargo de solicitar al juzgado una orden para poder acceder a este sótano, que es encuentra vallado, para proceder a la extracción del agua si el propietario no lo hace en los próximos días. El ayuntamiento alerta de la posibilidad de aplicar multas coercitas para solventar un problema que en los últimos años ha provocado sucesivas quejas de los vecinos de la cale Joanot Martorell, la zona habitada más próxima al solar.

La orden de ejecución subsidiaria por la que el ayuntamiento se dispone a asumir la limpieza y desinfección del sótano estima el coste en más de 5.400 euros, que la administración pasará al cobro al titular.

El problema del estancamiento de agua en este sótano inacabado se arrastra desde hace más de una década. El ayuntamiento ha cursado más de media docena de expedientes de ejecución y, en algunos de ellos, ha llegado el punto actual de realizar los trabajos de forma subsidiaria al ignorar el titular del inmueble los requerimientos. El problema se repite cada vez que llueve y el consistorio ha planteado como alternativas que bien se complete el forjado o se instalen bombas para extraer el agua cada vez que se acumula.