La Ribera tira a la basura el doble de envases que al contenedor amarillo

El dato lo dio a conocer el presidente de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez, tras la reunión mantenida con el consorcio para analizar el funcionamiento el sistema de recogida puerta a puerta, que tras la incorporación de Llombai y Alfarp el pasado fin de semana ya ha entrado en funcionamiento en los nueve municipios que lo habían solicitado, y así lo confirman las memorias de actividad del ejercicio 2020 ya que mientras la planta de Guadassuar computa la recuperación de aproximadamente 8.045 toneladas de este tipo de envases, la memoria de Ecoembes contabiliza algo más de 4.100 toneladas recibidas desde los municipios de La Ribera y la Valldigna a través de los diferentes servicios mancomunados, una cantidad a la que habría que descontar los elementos impropios que llegan procedentes de los contenedores o iglús de color amarillo.

El presidente de la Mancomunitat de La Ribera Alta no dudó en calificar de «sorprendente» este dato que, según dijo, revela que «aún hay mucha gente que no separa y continúa tirando los envases junto a la fracción resto y la materia orgánica» lo que, advirtió, supone «un doble efecto nocivo» ya que, por un lado, los ayuntamientos no reciben el retorno que ofrece Ecoembes en proporción al volumen de envases recogidos y, por otro, estos residuos aumentan las toneladas de basura que llegan a la planta de Guadassuar, lo que repercute directamente en la tasa de tratamiento que pagan los vecinos.

La entrada del servicio de recogida puerta a puerta en Llombai y Alfarp ha completado una segunda fase del nuevo contrato de recogida mancomunado, que arrancó en febrero en Carcaixent, donde se mantiene el sistema de «quita y pon» ya que los contenedores se distribuyen y se recogen a diario para que los vecinos depositen los distintos tipos de residuos. Nueve municipios solicitaron el puerta a puerta por el que cada día se recoge un tipo de residuos que los vecinos sacan a la calle. Peláez señaló que Gavarda y Catadau iniciarán ahora la campaña informativa para mostrar a los vecinos como deben separar la basura orgánica. En ambos casos, mantienen el sistema de contenedores fijos. Peláez indicó que Catadau ha pedido una prórroga en la implantación de los contenedores con tarjetas de identificación.