Ayer cumplió 105 años Joan Baptista Llopis Llopis, el jugador del FC Barcelona de más edad. Conocido como Batiste, vive en Carcaixent, actuó como guardameta a principios de la década de los años 40 del siglo XX y solo jugó partidos de carácter amistoso.

Batiste Llopis nació el 20 de mayo de 1916 en Carcaixent, en el seno de una familia acomodada dedicada al negocio naranjero, y empezó a jugar en el equipo de la Escola Pia de Alzira, para pasar posteriormente por la UD Carcaixent, el juvenil del Valencia CF, el amateur del FC Barcelona (entre 1941 y 1943) y regresar a la UD Carcaixent.

Aterrizó en el Barça de la mano de Ramon Llorens cuando cumplía el segundo servicio militar en Catalunya (hizo el primero en tiempos de la República y con la imposición de la dictadura volvió a ser movilizado). A Llorens, exportero azulgrana y entonces en tareas de reclutamiento de nuevos valores, le hablaron de un guardameta que despuntaba en el equipo del la IV Región Militar y se lo llevó al Barça.

Llopis debutó el 1 de enero de 1942 en un amistoso entre el Barça y el Europa (7-2) celebrado en Les Corts y se alineó en otros cinco partidos de estas características: Blanes, Terrassa, Tortosa, Martinenc y Reus. Jugó, entre otros, al lado de Balmanya, Gonzalvo III, Sospedra, Benito, Llàcer, Martínez Alama, Franco, Seguer, Valle o Calvet.

También coincidió con Escolà, César y Mariano Martín, del que recuerda que «era el único delantero que agarraba todos los balones en el aire y lo hacía siempre para marcar gol. Además, los cazaba con las dos piernas». Igualmente, guarda una anécdota con Josep Samitier: «En una ocasión me hizo entrenar saltando por encima de una silla tumbada. Me dijo: ‘Muy bien, así, así…’. Y yo pensaba: ‘Muy mal, muy mal… ¡Estoy pegándome cada trompazo!’. No me hizo mucha gracia, la verdad».

Después fue entrenador durante siete años del equipo de su localidad natal, en Tercera División, actividad que llevó siempre a cabo sin percibir remuneración alguna, alternándola con su labor profesional, la de empresario agrícola y transportista. También dirigió al Algemesí y Benifaió.

Obsequio

Batiste Llopis no tuvo ningún contacto con el FC Barcelona hasta 2018, con 102 años, cuando recibió un homenaje por parte de la entidad azulgrana y, con 103 años, asistió por vez primera a un partido en el Camp Nou (un Gamper). Fue ‘descubierto’ por Salvador Torres, vicepresidente de la Confederació Mundial de Penyes, que lo presentó en público días después en Gandia como colofón al acto conmemorativo del 40 aniversario de la remontada del Barça contra el Anderlecht (3-0) en un partido de la Recopa de Europa.

El martes 11 de mayo, con ocasión del Levante-Barça de Liga, una delegación azulgrana encabezada por la vicepresidenta Elena Fort y el director de relaciones institucionales del FC Barcelona, Guillermo Amor, visitaron a Batiste Llopis en su domicilio y le hicieron entrega de una camiseta personalizada del FC Barcelona. Fort, en sus redes sociales definió a Batiste Llopis como «un crack» para agregar que «tiene una cabeza muy clara y mucha humanidad. Me repetía que él era del Barça, que no lo olvidara».

También se desplazó para la ocasión una delegación de la Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona, integrada por el presidente Antoni Guil y el ‘descubridor’ de Llopis, el vicepresidente Salvador Torres. Ambos regalaron a Batiste el libro del Centenario las Penyes del Barça, de reciente edición.