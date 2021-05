Las obras del goteo inacabadas en Montroi que dejan 200.000 € de deuda acaban en el juzgado

La relación de irregularidades que la actual junta de gobierno ha detectado arrancan prácticamente desde la gestación del proyecto de modernización para implantar el goteo, con un presupuesto estimado en casi un millón de euros. El actual presidente relata que el proyecto era compartido con la Comunidad de Regantes la Folleta Puntal de Nento y que la anterior junta directiva solicitó una subvención para financiar las obras «sin haber aprobado una unificación de las dos sociedades, ratificada por mayoría absoluta de acciones de cada una de ellas».

«Empezaron haciendo las cosas mal. En una junta celebrada el 2 de mayo de 2018 a la que asistieron ocho personas, se acordó solicitar una subvención a la conselleria para el proyecto. Esa junta está impugnada porque se celebró el día 2 pero la convocatoria no se publicó en el BOP hasta el día 9», detalla Puchades.

Con posterioridad, ya en julio, se celebró una segunda junta en la que, en base al orden del día, se planteaba la solicitud de un préstamo para sufragar los gastos de redacción del proyecto. «Pensábamos que se había aprobado en junta, pero en las actas vemos que no fue así, que se dejó para otro día y tienen pedido un préstamo de 35.000 euros para pagar el proyecto, además de una póliza de 980.000 euros que se contrata sin ningún acuerdo de la asamblea, de los que se han gastado 155.000 euros», explicó.

Puchades señala como otra irregularidad el inicio de las obras en base a un acuerdo adoptado en la junta de septiembre de 2018 que registró 42 votos a favor y 32 en contra cuando los estatutos exigen la mayoría absoluta de los asistentes, 89 en esa asamblea, «que no la tenían, cuando además hay jurisprudencia que indica que para aprobar un proyecto así se necesita la mayoría absoluta de las acciones de la comunidad, no de los asistentes».

Subvención congelada

Las obras de modernización comenzaron en noviembre de 2019. Las quejas elevadas por el sector crítico a la conselleria, que en un primer momento había aprobado la subvención de más de 400.000 euros, provocaron que ésta dejara en suspenso la misma, una decisión que comunicó verbalmente el 17 de diciembre mientras emplazaba a repetir la solicitud en una junta convocada siguiendo el procedimiento legal. «Les pedimos que pararan las obras porque la mayoría de la gente estaba en contra, pero se negaron pese a perder la subvención de la conselleria. Esa decisión se la notificaron en febrero de 2020, pero ni siquiera contestaron, no hicieron nada para conseguirla», relata el presidente, al tiempo que explica que las obras se paralizaron finalmente en marzo de 2020 con un nivel de ejecución de alrededor del 15 %.

«El 80 % del terreno está perdido, el goteo no tiene sentido»

«El principal problema de la modernización no es que estemos en contra, sino que un 80 % de las 750 hanegadas que riega la comunidad se han dejado perder y con tanto terreno abandonado el goteo no tiene ningún sentido, la gente no quiere pagar y no es realizable, cuando además se trata mayoritariamente de parcelas pequeñas», resumió el presidente de la Acequia Chanqués de Montroi, que incide en que con las anomalías detectadas las obras «no debían haber empezado nunca».