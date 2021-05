Algemesí hace aguas

Llevo meses pensando en contestar a las mal intencionadas declaraciones del regidor de Deportes del Ayuntamiento de Algemesí, y me he decidido tras ver en el programa El Hormiguero una entrevista al periodista José Ramón de la Morena, que dijo que en política debían estar gestionando «los mejores, los que han demostrado algo y eficacia, siendo capaces de gestionar». Pero por desgracia llega gente sin capacidad de gestionar y sin ninguna experiencia.

Han pasado más de seis meses, desde el cierre la piscina cubierta por mandato del concejal de Deportes, con el respaldo del equipo de gobierno; descargando toda su incompetencia con ataques a mi gestión como alcalde, por haber mantenido abierta la piscina tras la quiebra de la empresa que la explotaba, propiciándose su cierre momentáneo. Gracias a nuestro trabajo conseguimos reabrir la piscina en tiempo récord, manteniendo todos los puestos de trabajo, protegiendo los intereses de los usuarios, que tenían pagadas las cuotas. Fuimos capaces en tan solo unos meses elaborar un pliego que asegurase mantener todos los servicios que se venían prestando en la piscina, tanto deportivos como terapéuticos; consiguiendo una adjudicación de calidad y ventajosa para nuestro ayuntamiento, con un precio muy competitivo. Muchas localidades con piscinas similares venían pagando más de 100.000 € anuales que la nuestra.

En junio de 2007 nos encontramos con una piscina de verano ubicada junto al Estadio Municipal que no se podía abrir por problemas estructurales. Con la colaboración de una excelente empresa local fuimos capaces de solventar todas las anomalías y se mantuvo abierta hasta el año 2015.

En junio del año 2015, tras el pacto de todos los partidos de izquierdas de Algemesí, se decidió no abrir estas instalaciones, que siguen cerradas a día de hoy. Ya entonces se defendieron acusándonos de ser los responsables de no poder abrir estas instalaciones, pero la verdad es que no querían abrirlas y tampoco supieron gestionarlas. La historia se repite con la piscina cubierta cerrada desde finales octubre del año 2020. En ese momento, el regidor de Deportes, sin ninguna experiencia de gestión y tampoco laboral, quiere redimir sus carencias con ataque nuevamente a la gestión del PP.

Su falta de implicación, una vez más, hace que apenas unos días después de abrir las puertas de estas instalaciones anuncie que se volverán a cerrar en agosto, entre otras cosas para efectuar tareas de restauración por problemas estructurales, que están generando unas fugas de más de 40.000 litros diarios, sin tener en cuenta el coste de recalentar todos los días este agua. Yo me pregunto: ¿En 6 meses no han tenido tiempo de reparar estas instalaciones cerradas?

Qué curioso, ahora quieren cumplir sus promesas electorales con la destrucción de parte de las instalaciones que se encuentran en el Polideportivo Municipal, que fue construido en la época de D. Juan Girbés, primer alcalde de la democracia, que tuvo una gran visión de futuro. En política no pasa todo por destruir y volver reconstruir. Cargarse instalaciones que se vienen utilizando habitualmente, incluida parte de la arboleda, para construir una piscina de verano en una zona inundable no tiene ningún sentido. La piscina costará más de 1.800.000 € para ser utilizada en el mejor de los casos dos meses al año.

Dicen que las instalaciones destruidas se volverán a construir en otra zona; pero habrá que pagar el derribo y las obras. Muchas personas pensamos que si no tienen dinero para esta obras y van a ampliar préstamos, ¿por qué no dejan lo que bien está y buscan otra ubicación.? Tienen miedo de volver a fracasar en una nueva compra de terrenos; por su falta de experiencia y gestión.

Somos muchos los que consideramos que esta actuación no es nada útil. Su cabezonería hará que cambien estas instalaciones, y mucho nos tememos que no volverán a construir las que se destruyan. Espero que lo mediten como lo esperan miles de ciudadanos, incluso miembros del gobierno y de su partido no lo terminan de ver claro. Aplíquense las palabras del Sr. De la Morena, pongan sentido común, escuchen y busquen una ubicación anexa y cercana a las actuales, como lo harían personas con capacidad de gestión.