Una joven aragonesa impulsa la primera falla de Catadau

Noelia González, Christian Giménez y Andrea Pérez son los promotores de esta nueva comisión, a la que se han sumado otras cinco personas interesadas en trabajar para convertir su sueño en una realidad. La de Andrea, que además es la presidenta, es una auténtica historia de amor por la fiesta josefina . Zaragozana de nacimiento, pero valenciana de sentimiento. «Siempre me han gustado muchísimo las Fallas. Las veía por la tele o por internet y siempre quise vivirlas en primera persona», explica a Levante-EMV y añade a continuación: «Llevo menos de dos años viviendo aquí, he estudiado indementaria y tengo ya seis trajes de fallera en el armario. Pero con la pandemia no he podido disfrutar como me gustaría. Además, me vine a un pueblo sin falla y eso tenía que cambiar».

El nacimiento de la Falla de Catadau se gestó como suele ocurrir en estas situaciones. Los tres jóvenes, tras una animada conversación mientras tomaban un café, se propusieron poner fin a la sequía fallera de la localidad. En la vecina Llombai existe una comisión desde hace bastante tiempo y Alfarpa posee otra, aunque de creación más reciente. Había que cerrar el círculo, «pero sin generar rivalidades», concreta Andrea. «Aquí, quizás, no haya tanta costumbre, pero nos ha sorprendido la gran respuesta de la gente y del ayuntamiento», añade.

Una semana después

La incipiente falla salió a la calle el pasado fin de semana en busca de adeptos. Su «apuntà» engatusó a unas sesenta personas, que estarían dispuestas, en principio, a sumarse al proyecto, aunque todavía no se han formalizado inscripciones ni cuotas. «Queríamos comprobar el ánimo de la gente. Cuando completemos el proceso de registro ya podremos hacer reuniones y concretar cuántos miembros tenemos y qué podemos hacer de cara al próximo año», afirma el secretario, Christian Giménez, que prosigue: «Hemos tenido ya conversaciones con algún artista y pirotécnicos. Nuestro deseo es poder plantar, al menos, un monumento el año que viene tras completar actos como la presentación o la Crida. Además, algunas personas se han mostrado interesadas para hacer ‘ninots’ entre nosotros y tener también una falla infantil».

«Poco a poco vemos cómo la planta empieza a brotar. Queremos llenar el pueblo de fiesta, ser na falla abierta y participativa», asevera Giménez. A lo que Pérez añade: «Nos gustaría realizar actividades, al menos, una vez al mes. Ya sean fiestas temáticas, cenas en la calle o rifas. De ese modo el pueblo verá que somos activos y que no solo nos centramos en la semana fallera».

Una semana que, por otra parte, no se adaptará al calendario convencional, como ocurre en muchas localidades del norte de la comarca como Turís, Real o Montserrat. Esta circunstancia se debe a la existencia de muchos músicos en la zona, que normalmente participan en las fiestas de València y no podrían hacerlo en sus pueblos. De ese modo, el Marquesat encadenaría tres semanas de festejos: primero en Alfarp, que celebrará los suyos antes de la semana tradicional; después en Llombai, que sí sigue la hoja de ruta josefina tradicional; y, por último, en Catadau, que tendría lugar a la semana siguiente del 19 de marzo.