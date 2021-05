L’Àgora Jove està ja preparada per a començar el dilluns la campanya de vacunació a l’Alcúdia. L’edifici va ser elegit com el més adequat, ja que compleix amb totes les indicacions que Salut Pública considera necessàries: ventilació creuada, portes d’entrada i d’eixida, diferenciació de zones: prevacunació, vacunació i postvacunació, magatzem i serveis.

La brigada d’obres de l’ajuntament ha estat treballant durant tot el mes de maig per a adequar l’espai a les necessitats per poder començar amb la inoculació de les dosis. A la planta baixa, de 864 m2 de superfície diàfana, s’ha col·locat una zona preparada per a l’admissió, a l’entrada del recinte, on els pacients podran donar les dades i passar a la zona d’espera per a la prevacunació i una altra zona de postvacunació, dotada amb 50 cadires, és a dir, 5 files per 10 cadires cadascuna.

Just abans del punt de vacunació s’ha instal·lat un punt de triatge, per si alguna persona té al·lèrgies o patologies per les quals cal valorar la convinença de la vacuna. S’han separat amb paravents dos punts de vacunació, als quals es calcula que se podran vacunar al voltant de 40 a 45 persones cada hora.

Per a atendre algun cas que es done de malestar o qualsevol tipus de reacció, s’han col·locat dues lliteres, prop de la zona restringida de què disposa el personal mèdic.