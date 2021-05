La evolución favorable de la pandemia permitirá recuperar este verano algunas de las zonas de baño más emblemáticas del interior de la comarca, como l’Assut de Antella o l’Esgoletja de Sumacàrcer. No obstante, los ayuntamientos se guardan un as en la manga y plantearán ciertas limitaciones para evitar que se produzcan masificaciones contrarias a las recomendaciones sanitarias.

Antella recupera el baño este año tras la prohibición decretada el verano pasado, pero no se podrá hacer uso de todo el paraje de l’Assut. «Queremos que la gente se refresque y tome el sol, con todas las precauciones, pero debemos evitar las aglomeraciones. Por eso hemos vallado el picnic y las zonas donde muchas personas solían acampar para pasar allí todo el día porque se producirían escenarios incontrolables. Uno puede ir, darse un baño, y luego irse al barracón o a otro lugar», explica el alcalde en funciones, Antonio Juan. Estos espacios han generado problemas en el pasado, ya que la llegada masiva de visitantes se traducía en la acumulación de basura en un entorno natural. Se matarían dos pájaros de un tiro.

El pasado fin de semana, con el mercurio disparado como si se tratase de un día de julio o agosto, se recibieron las primeras visitas multitudinarias. Con todo, el consistorio por ahora no ha detectado concentraciones que puedan suponer un riesgo y confía en que así sea durante el verano. «Todavía vamos a tener que mantener las distancias de seguridad, por ello recomendamos hacer un uso más amplio del río. Hay, al menos, dos zonas que son idóneas para el baño, pero la gente suele ir solo a una. Utilicemos las dos para evitar aglomeraciones», expone Juan, quien confía en que tanto vecinos como turistas «colaboren y muestren un comportamiento ejemplar».

Con todo, el ayuntamiento vigilará con lupa lo que allí ocurra. Entre semana, el problema es mínimo. La mayoría de personas que acuden a l’Assut son vecinos de la localidad, por lo que apenas se producen aglomeraciones. Éstas son más típicas de los fines de semana. En ese sentido, no se descarta cerrar la zona de baño los domingos si acuden demasiadas personas. «Con estas medidas, esperamos pasar el verano de la mejor manera posible», subraya Juan. Mientras, el consistorio espera que se agilice la tramitación administrativa para lograr que l’Assut obtenga la consideración de paraje natural, en marcha desde hace varios años y que se ha retrasado a raíz de la pandemia.

Sumacàrcer contrata vigilantes para l’Esgoletja

El Ayuntamiento de Sumacàrcer también permitirá el baño en l’Esgoletja tras la prohibición del pasado verano. No obstante, con limitaciones. «Controlaremos el aforo en nuestros espacios fluviales dentro de nuestras posibilidades. Contrataremos tres personas, a ser posible del pueblo, para que realicen tareas de control y vigilancia», explica el alcalde, David Pons, que prosigue:«Si vemos que no se cumplen unas condiciones de seguridad mínimas, se cerraría para no permitir más llegadas. Además, habilitaremos rutas alternativas para que los visitantes no pasen por el casco urbano para ir al río».

Una prohibición que todavía no ha calado entre los usuarios

Numerosas señales establecen la nueva prohibición. Este verano no se puede acceder a la zona de picnic ni al parque aledaño de l’Assut de Antella. Con esta medida, el consistorio quiere evitar aglomeraciones en el paraje. No obstate, es un mensaje que todavía no ha calado del todo en la población, como demuestra la fotografía que acompaña a estas líneas en la que se ve a un grupo de cinco personas en el espacio restringido.