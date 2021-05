Patrimonio en peligro

Cullera recupera poco a poco la normalidad. Las temperaturas del fin de semana (en Polinyà de Xúquer se alcanzaron los 35º) y las ganas de salir se notaron y, además, el fin del estado de alarma inicia la ruta de la recuperación para los hosteleros. Se habla de respiro. El fin de semana de terrazas llenas alivia el sector servicios, aunque se está todavía lejos de las facturaciones de un mes de mayo convencional.

La nave de la discordia. Dos localidades vecinas, l’Alcúdia y Guadassuar reviven su histórica rivalidad a cuento ahora de una fábrica. El derribo forzoso de la nave de la industria Prompasa, situada en el término de Guadassuar aunque a escasos metros de Montortal es el detonante. El alcalde de Guadassuar, Salvador Montañana, se muestra perplejo por la ejecución de la sentencia y señala que era «algo inesperado» al tiempo que manifiesta que la inevitable marcha de la mercantil, con naves en varios puntos de la geografía nacional «tendrá consecuencias tristes y negras desde el punto de vista económico».Al 95%. El primer fin de semana sin cierre perimetral hizo que la ocupación hotelera en Cullera alcanzara esa cifra. El clima casi veraniego supuso un aliciente para la llegada de visitantes a las playas de la localidad. La costa ribereña atrae turistas provenientes de Madrid, del País Vasco y de Cataluña y Francia, entre otros lugares. Ahora cabe confiar que las circunstancias sean propicias y tengamos un buen verano.

Sueca actualidad. La localidad da libertad a las comisiones falleras para plantar o no en unas fiestas que traslada al mes de octubre. La JLF y el consistorio programarán actos en el puente festivo y piden no hacer diferencias entre las comisiones por la decisión que tomen. Las familias del CEIP Carrasquer muestran su malestar por la falta de sombra en las instalaciones provisionales del centro más ahora que se acerca el calor. El ayuntamiento se ofrece a poner toldos e incluso carpas. Y el Centro Municipal Bernat i Baldoví acogía el acto de entrega de los Premios Extraordinarios al Rendimiento Académico del curso 2019-2020.

Una buena noticia para Carcaixent. La multinacional americana ADM, propietaria de la empresa de la localidad especializada en la elaboración de concentrados de frutas, colorante naturales, extractos de té y edulcorantes procedentes de la algarroba, invertirá 26 millones de euros en una planta de probióticos en la ciudad. El conseller de Política Territorial, Arcadi España, que ejerce de carcaixentí, ofrece el apoyo de la Generalitat Valenciana para que el proyecto, uno de los mayores de los últimos años en la Ribera por su importe, se materialice cuanto antes. A vueltas con la pandemia. El 95% de los contagios de 2021 en la comarca se concentran entre enero y febrero. Los dos primeros meses del año, marcados por la tercera ola, suman 13.845 casos de Covid mientras que desde marzo únicamente se registran 676. La estadística oficial sitúa a la localidad de Alfarp como el municipio con los peores datos las últimas dos semanas por un brote.El triunfo de todo un pueblo. El nombre de Alginet se oirá el próximo año por algunas de las canchas de baloncesto más importantes del país y ello por el ascenso a la LEB Plata cosechado por el Safir Fruits el pasado fin de semana. El presidente del club, Miguel Ángel Lozano, y el técnico, José Canales, estaban radiantes y eufóricos y es que no es para menos ya que el Alginet ha sido el segundo mejor equipo español de la liga EBA tras esta última fase. Los jugadores celebraron el histórico ascenso del club con una visita al ayuntamiento y el saludo a la afición desde los balcones de la Casa Consistorial.

Reciclando en la Ribera. La comarca tira a la basura el doble de envases que al contenedor amarillo. Según los datos del último año se refleja un creciente uso del citado contenedor pero aún queda mucho margen de mejora. La planta de tratamiento de residuos de Guadassuar recupera más de 8.000 toneladas en 2.20 frente a las 4.100 que gestionó la instalación específica de plásticos y bricks ubicada en Alzira.Reivindicando nuestro patrimonio. Una iniciativa ciudadana surgida hace unos días plantea incorporar la compra y restauración del histórico convento agustino de Santa María de Aguas Vivas. Se ha lanzado una propuesta popular a través de internet con la finalidad de que el deterioro del antiguo cenobio no vaya a más y que la Generalitat Valenciana a través de la plataforma digital habilitada por el Consell incluya inversiones a través de los nuevos presupuestos participativos. El Síndic de Greuges ya reclamó en su momento a Cultura una mayor implicación en la conservación del conjunto histórico.Cullera en Fitur. La ciudad y su oferta forman parte del escaparate que supone la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid y se reivindica como «origen» y destino de turistas. Se ofrece al visitante como municipio sostenible, que aúna el modelo de sol y playa con gastronomía, cultura y entornos naturales muy interesantes. El alcalde, Jordi Mayor, destaca la relevancia de la campaña para «dar un empujón a la hostelería y la restauración».

Breves en titulares: «Los caballos trashumantes arraigan en Tous», «Las obras de goteo inacabadas en Montroi que dejan 200.000 euros de deuda acaban en el juzgado», «El título de ciudad turística facilitará la llegada de ayudas a Cullera», «Xúquer Viu pide paralizar las obras de modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar» y «Batiste Llopis, el carcaixentí que defendió la portería del Barça, cumple 105 años»

El monasterio de la Murta, al límite. Cada informe sobre el estado del monasterio de la Murta es más contundente que el anterior. El último, de este mismo año, indica que el estado de muchos de sus elementos, en particular los muros del entorno del claustro y la Torre de las Palomas, es «crítico». En once años no se ha realizado ni una sola inversión.Una falla más. Y con fundadores muy peculiares. Me refiero a la nueva Falla de Catadau, promovida por un grupo de tres jóvenes, una de Zaragoza y dos de Torrent. Por el momento han iniciado los trámites y buscan miembros, aunque unos sesenta vecinos han manifestado su interés. El próximo año esperan plantar su primer monumento.

SABIES QUÈ?

Per estes dates fa mig segle en moltes de les localitats tenia lloc la festa de la Joventut i es proclamava «Dulcinea» a jóvens dels respectius pobles i ciutats?. A Tous va ser Júlia Doménech que va tindre de mantenidor a Jesús Huguet, i a Sueca, Àngels Matoses, que tingué per mantenidor a Francisco Muñoz.

El dissabte farà 50 anys que el diari informava de la solta de cérvols al paratge de la Casella d’Alzira, en un terreny degudament acotat junt a la caseta del guarda?

Per estes dates fa 25anys el PP d’Alzira patia la pressió de la direcció provincial del partit per tal que s’abandonara el juí de la moció de censura contra l’exalcalde Francisco Blasco?. La ruptura del pacte de govern no es va produir.

AMB NOM PROPI LAURA MÉNDEZ

L’atleta Laura Méndez Esquer va nàixer a Almussafes l’any 1988 tot i que actualment residix A Sagunt, on s’entrena a les ordes de Manolo Ripollés.

Començà a practicar l’atletisme a la seua localitat natal als 11 anys i, posteriorment, començà a entrenar a la capital del Camp de Morvedre al poliesportiu Internúcleos, anant i tornant amb el tren, així fins als 21 anys en què va decidir traslladar-se a Port de Sagunt. Ha format part dels clubs d’atletisme Paset a Paset, de la Ribera i de Silla fins que l’any 2010 passà a integrar-se en el seu equip actual, el Playas de Castellón. És especialista en fons i abans en mig fons i és entrenadora nacional d’atletisme.

Va ser campiona d’Espanya junior de 3000 metres en pista coberta l’any 2007 i subcampiona d’Espanya absoluta de 3000 metres en pista coberta l’any 2015. Va ser seleccionada en el seu dia per a representar al nostre país en el Campionat del Món de Mitja Marató que es va celebrar a la ciutat polonesa de Gdynia l’any 2020. Fa poc, el passat mes d’abril, va debutar en la prova de marató a Enschede (Països Baixos) a l’NN MIssion Marathon aconseguint la mínima olímpica per als Jocs Olímpics de Tòquio 2021.

Dins del seu historial cal destacar els primers llocs en la Sant Silvestre d’Elda entre 2012 i 2019, en la de València entre 2013 i 2016 i 2019, que va ser rècord de la CV en 1500 m en pista coberta, campiona d’Espanya de Cross (relleu mixte) celebrat a Sòria l’any 2020 i el mateix any va ser la primera espanyola de la Mitja Marató de Barcelona.