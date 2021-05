«El Alzira FS vive mucho de su afición, nos lleva en volandas»

El Alzira FS se salvó relativamente pronto y ha acabado primero del grupo de descenso. ¿Qué nota le pone al temporada?

Un notable. Hay que poner encima de la mesa que es una temporada atípica, repleta de adversidades que no estaban previstas en el inicio, nadie podía llegar a pensar que la situación se complicase tanto porque todos esperábamos que el escenario sanitario hubiese sido mucho mejor. El grupo ha estado unido, la directiva nos ha dado su apoyo y el aficionado, cuando ha podido, nos ha dado el último y necesario empujón final hacia la permanencia.

El equipo ha sufrido mucho en situaciones de portero jugador, con victorias que se escapan en los últimos minutos.... También ha tenido momentos en los que ha faltado puntería. ¿Son esas las grandes asignaturas pendientes del Alzira FS o quedan otras?

Hay muchas cosas a mejorar. Las expectativas creadas a través de los nombres que teníamos en el equipo eran mayores. En ciertas partes de la temporada hemos tenido que reducir las sesiones de entrenamiento o de vídeo cuando surgían casos de Covid. Fue una limitación para todos. También lo es que en algunos tramos, la faceta de la finalización nos mermó. Una victoria son tres puntos y un empate, uno. No es lo mismo sumar de tres en tres que encadenar empates. Este año, en más de un partido que estaba muy igualado, a la hora de inclinarse la balanza nos ha tocado la cruz.

¿Cuál ha sido el momento más complicado de la campaña?

Tuvimos nuestro momento más difícil cuando encadenamos diez partidos seguidos sin conseguir una victoria. Cuesta mucho salir de las malas rachas. Necesitas conseguir tres puntos que te den confianza y te ayuden a verlo todo de forma más, pero cuando estás encallado ahí no ves la luz al final del túnel. Ahí residió el mérito del equipo, del club al completo, la directiva y nosotros confiamos en ello y lo sacamos adelante. Ahí está la clave de la permanencia.

La comunión que el Alzira FS ha logrado con la afición es envidiable. ¿Cómo cree que habría cambiado el devenir del equipo con público en la grada?

La pandemia nos paró en nuestro mejor momento de la temporada y de los últimos años. Para un club como el nuestro ha sido una limitación. Vivimos mucho del público, nos lleva en volandas. Tenemos muchos jugadores que se crecen con el ánimo de la afición en los minutos finales. Necesitamos de nuestra afición para hacer del Palau un fortín.

Hagamos repaso de los últimos años. ¿Qué le motivó, deportivamente hablando, a incorporarse al Alzira FS?

Venía de una etapa de seis años fuera de Alzira. Cuando Vicente Fontana ocupó el cargo de presidente me ilusionó con su proyecto y me ilusionó la gente que había. La directiva y todas las personas involucradas en el club están haciendo un gran trabajo día a día, es un motor fundamental para sacar un proyecto así adelante. Y poder hacerlo en mi casa era ya el summum. Tengo la suerte de estar rodeado de gente que confía en mí y me ha respaldado tanto en los momentos buenos como en los malos. Estoy muy agradecido y lleno de ilusión para quemar etapas y consolidar retos.

¿Esperaba estar a las puertas de su tercera campaña en Segunda en cuatro años como entrenador?

No, para nada. Estamos viviendo un sueño. En la vida hay que estar en el momento y lugar adecuados. Lo estuvimos en Tercera, que conseguimos el ascenso por un punto. También en aquella temporada de Segunda B, que tanto nos asustaba al ver dónde nos encuadraban. Nos embarcamos en aquel proyecto que nos llevó a tierras navarras y vascas, que no sabíamos lo que nos esperaba. De nuevo, por un margen reducido, logramos ganar la liga y el play-off al Gomera. El club hizo un esfuerzo enorme para poder jugar en Segunda y también logramos un resultado brutal. Competimos contra grandes clubes y logramos la permanencia. Hay que disfrutar al máximo del sueño que vivimos.

Dijo el presidente del club, Vicent Fontana, en estas mismas páginas, que la trayectoria del Alzira FS no se entendería sin usted. ¿Se siente tan protagonista de su evolución?

No. Cuando me dicen eso hasta me molesta un poco. Me considero una persona de trabajo en equipo. Estos resultados se obtienen porque hay muchas personas dando lo mejor que pueden en sus respectivos puestos en cada sección del club. Es fruto de ese saber hacer, también a nivel de ilusión y compromiso, en muchas ocasiones hasta de forma desinteresada.

¿Cree que el Alzira FS ha tocado techo o espera alcanzar cotas más elevadas?

Lo bonito de todo esto es que el crecimiento es infinito. Hay que trabajar y formarse mucho, pero no tenemos que ponernos un techo porque eso limitará nuestro desarrollo. Volvemos a afrontar una liga complicada. Nosotros, siendo el equipo que somos, donde estamos y por presupuesto, debemos pensar en la permanencia. Pero debemos ser ambiciosos en el día a día.

¿Cómo va el trabajo de confección de plantilla de cara a la próxima temporada?

El sábado terminamos la liga en Santiago, volvimos el domingo por la noche y desde el lunes ya trabajamos en la próxima campaña. Estamos en conversaciones con todos los jugadores y a día de hoy nadie nos ha confirmado que no quiera continuar. A mí me gustaría conservar gran parte del bloque. Hay un trabajo desarrollado sobre ellos que sería beneficioso de cara a la próxima campaña.

¿Hasta cuándo se ve entrenando al equipo?

Mientras me quieran… Alguno bromea diciendo que hasta que mi hijo llegue al primer equipo y yo contesto que ahí ya me habré muerto por tanto estrés y dedicación. Hay un desgaste importante en la competición y la preparación de partidos. No me gusta poner etiquetas ni fechas, hay que vivir el día a día. Pero, por supuesto, poniendo la salud por delante porque esto es un regalo. Todos tenemos en mente a nuestro Beteta o nuestra Lola, que seguro que nos ayudan desde arriba. Así que, mientras me quieran y yo tenga fuerzas… Además, si considero que hay que cambiar de ciclo o que otra persona puede hacerlo mejor que yo no tendré ningún problema en apartarme y sumar al club desde otra posición.

¿Cómo le gustaría ser recordado cuando no forme parte de la disciplina del club?

Me gustaría que se me recordara como alguien que ha dejado un legado positivo en todos con los que ha trabajado, que les ha hecho mejores jugadores y personas.