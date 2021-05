Poemes d’un temps

Aquest és el títol del llibre de Ricard Avellan Aguado, una obra de joventut que ell mateix ara ha rescatat i ha publicat.

Com va dir l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, en la presentació d’aquesta obra, Avellan ha rescatat un llibre de joventut, uns poemes que l’autor va escriure quan tenia 18 o 19 anys.

Home de cultura i compromès amb la llengua dels valencians, Ricard Avellan, que va començar a escriure de ben jove a les revistes editades a l’Alcúdia, Parlem i Vencill, va obrir, amb la seua dona Irene Guillén, la llibreria Matamons el 1974, en ple franquisme, un espai que era més que una llibreria, ja que com va dir Salom, Matamons era un «oasi de cultura valenciana i de llibertat», enmig de la grisor i de la repressió de la dictadura.

Diputat de cultura pel PSPV-PSOE a la Diputació de València (1979-1983), en temps del president Manuel Girona, Avellan va ser concejal de l’ajuntament de l’Alcúdia i més endavant president del Bloc de Progrés Jaume I.

Segons el periodista Lluc Avellan, son pare, Ricard, amb aquest llibre, ha rescatat uns poemes que «retraten la seua joventut, inquieta, militant, somiadora i idealista». Cal dir que en aquest recull de poemes, com diu Josep Millo al pròleg del llibre, «Ricard aconsegueix un efecte admirable: els seus ideals, pensaments i sentiments esdevenen poesia, una poesia escrita amb la joventut acabada d’estrenar en els anys de la seua creació». I és que els versos d’Avellan, com diu Josep Millo, «no naixen amb una decidida vocació academicista», sinó que són «poemes per a l’instant, per a la immediatesa, per a l’alliberament d’una tensió intel·lectual que el colpeja».

Els poemes de Ricard Avellan, escrits entre els anys 1968 i 1972, ens permeten entendre, com diu Lluc Avellan, «el sentit de la responsabilitat individual envers la col·lectiva», ja que «la càrrega que contenen cadascun dels versos, parla de compromís a favor del canvi total de mentalitat».

Nascut a l’Alcúdia el 1948 i llicenciat en Filosofia i en Ciències de l’Educació, Ricard Avellan ens mostra en el seu primer llibre en solitari, «Poemes d’un temps», el jove que fa cinquanta anys ja tenia una estima pel seu poble, per la seua llengua i la seua cultura. El llibre, de 125 pàgines i que recomane, és una mostra més dels ideals i de les lluites d’un jove que va començar a escriure en valencià i que ara ha tingut la valentia de compartir amb tots nosaltres el que va gestar fa cinquanta anys.