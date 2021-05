Sólo seis de las 16 fallas de Sueca celebrarán las fiestas en octubre

Las fallas de la capital de la Ribera Baixa ya habían señalado que, en base al nuevo calendario autorizado por las autoridades sanitarias, las fiestas se celebrarían entre el 7 y el 12 de octubre, si bien en la asamblea de presidentes celebrada el pasado 16 de mayo se acordó que las comisiones tendrían libertad para plantar o no los monumentos. Tras el debate interno en el seno de cada falla sobre cómo afrontar las fiestas de 2021 en este calendario extraorinario, la JLF confirmó ayer que las fallas Avenida de España, Sucro, Cervantes, Mercat, Tro i Flama y Poble Vell han decidido plantar los monumentos y celebrar las fallas de 2021 mientras que las otras diez comisiones -en este caso Portal, Xúquer, Avenida 18 de Julio, Che Collons, Via del Materal, Ronda del País Valencià, Plaza del Ayuntamiento, Verge de Sales, Bernat Aliño y Sol i Tarongers- no celebrán las fiestas y empiezan a pensar ya directamente en las Fallas de marzo de 2022.

Se trata de una situación muy similar a la de Alzira, donde solo 9 de las 35 comisiones de la ciudad han decidido plantar y quemar los monumentos que tienen almacenados en septiembre, aunque se ha dejado un margen de tiempo por si alguna otra comisión decide cambiar de opinión, como informó Levante-EMV.