Unión contra inundaciones

Lunes deportivo. Fútbol. En el grupo IV de la Regional Preferente, el líder Castellonense vencía por la mínima al Carcaixent (1-0), la SD Sueca a su rival local el Promeses por idéntico resultado; en Alginet, el equipo local y el Almussafes empataban a uno y el Alberic perdía en Enguera (2-1). Los de Castelló ocupan la primera posición de la tabla con 55 puntos seguidos por la UE l’Alcúdia con 48.

Exigir para evitar. Es lo que pretende el Ayuntamiento de Alzira. La sociedad civil y los partidos representados en el consistorio logran un acuerdo unánime y reclaman a la administración nacional la ampliación del barranco de la Casella, punto crítico en el desagüe de la ciudad. La Federación de Asociaciones de Vecinos pedía al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez que incluya la citada obra como prioritaria entre las inversiones previstas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en materia de protección de avenidas. Se trata de una infraestructura que «debería de estar hecha desde hace dieciocho años».Buena administración. El Ayuntamiento de Cullera solicitará al Ministerio de Hacienda poner fin al Plan de Ajuste después de reducir la deuda municipal de 32 a 14 millones de euros en seis años. Lo efectuará a través de una refinanciación de la deuda pendiente con unas condiciones mucho más favorables y una sola entidad bancaria, lo que le permitirá ahorrar cerca de 600.000 € en intereses. El gobierno de Jordi Mayor heredó un endeudamiento considerable. La buena gestión se nota.

Fallas en septiembre. Alzira, mejor dicho sus falleros, han decidido. Nueve de sus 35 comisiones plantarán sus monumentos entre los días 2 y 5. El ayuntamiento, en una asamblea de presidentes que rebaja la crispación vivida en los últimos días, anuncia que las comisiones que no planten podrán abrir los casales. El presidente de la JLF, Jaume Bohigues, que continúa, anunció que en septiembre solicitará que le ratifiquen en el cargo. Junto a los monumentos de las comisiones de Especial, Mercat, Plaça Major y Camí Nou, podremos admirar los de Doctor Ferrán, Pintor Andreu, Germanies, Sant Andreu, Sagrada Família y Hernán Cortés.

A vueltas con la empresa. Me refiero a la mercantil Propamsa que niega que sea peligrosa para Montortal pese a la orden de derribo. La industria ofrece diálogo para esquivar la demolición, pero no descarta reclamar daños al verse afectada por el conflicto entre los ayuntamientos de l’Alcúdia y Guadassuar.. De fallas. Algemesí renuncia a celebrar unas fiestas que en la comarca se prolongarán dos meses. Alzira confirma septiembre y Sueca octubre pero Carcaixent y Cullera aún no han decidido. Las comisiones de Turís programan los festejos del 16 al 19 de septiembre y Carlet también las traslada a octubre.Reivindicando a Ferrán. El diario da cuenta de la noticia de que el Servicio de Microbiología del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) extraerá el ADN de la vacuna contra la tuberculosis que el insigne doctor Jaime Ferrán Clúa creó para comprobar si utilizó un bacilo en su elaboración. El grupo de investigación analizará la vacuna probada en Alzira un siglo después. En relación con lo expuesto cabe señalar que un médico catalán halló en un anticuario cinco viales de cristal de 1921 con dosis de la solución ideada por Ferrán.Paro en Ford. La caída de ventas y la falta de microchips abocan a la factoría de Almussafes a parar veinte días en junio. La compañía adelanta el ERTE programado en julio que afectará a más de 6.000 trabajadores. Los sindicatos temen que la empresa planifique otro expediente de regulación temporal de empleo porque no hay fecha de suministro garantizado de componentes.

Más vale prevenir. La CHJ priorizará obras que mejoren la seguridad de Alzira frente a los barrancos. Los estudios para evitar riesgos deberán incluir soluciones al desagüe por el torrente de la Casella. El alcalde destaca que el estudio anunciado debe ser «un punto de inflexión definitivo» para evitar las avenidas que tantos daños producen. Y mientras el Ayuntamiento de Alginet da un paso más para finalizar la urbanización de Los Lagos. Un colector evitará vertidos al monte. Se estima en ocho millones de euros la inversión para construir el alcantarillado de la zona, obras que tras medio siglo aún no se han terminado.La vacunación avanza. Los diez vacunódromos del área de la Ribera administran 11.000 dosis en una semana. La llegada de más fármacos anticovid permite habilitar nueve puntos en Alberic, l’Alcúdia, Algemesí, Alginet, Benifaió, Carcaixent, Carlet, Cullera y Sueca, además del Casal Fester de Alzira, y agilizar el proceso de inmunización.

El patrimonio de actualidad. A la petición formulada días atrás por l’Associació d’Amics de la Murta para que se actúe cuanto antes en la consolidación de las ruinas del antiguo monasterio de los jerónimos, se añade una buena noticia: la recuperación de la cubierta plana de una joya del gótico civil ribereño, la Granja de Sinyent. Las obras de consolidación muestran el aspecto primitivo al sustituir la techumbre a dos aguas del siglo XX que se había hundido. Y el diario se hacía eco de la subasta en Madrid de una obra del Maestro de Alzira. El precio de salida: 36.000 euros. ¡Cómo me gustaría que esa pieza fuera adquirida y pasara a engrosar los fondos del patrimonio histórico-artístico local. Breves en titulares: «Alzira suma cinco días sin ningún positivo por coronavirus», «Caen los delitos pese al repunte de robos en casas en Alzira», «Los sindicatos instan a prorrogarlos contratos Covid en el hospital», «Alzira sondea la fórmula del mecenazgo para convertir el cine Colón en centro cultural» y «Un técnico de Almussafes diseña chiringuitos sostenibles para Gandia».

La Ribera gana peso en el Consell. La designación de una reconocida economista de Alberic como directora general de Política Financiera aumenta el modesto peso de la Ribera en el Gobierno autonómico. Se trata de Mª Dolores Furió. Enhorabuena.Sucesos. La policía detiene en Alzira a un hombre por estafar 16.000 euros a un anciano de 83 años y dejarle sólo 12 euros en la cuenta bancaria y en una s ituación crítica. Sin comentarios.Otra de fallas. Las comisiones de Carcaixent deciden no celebrar las fiestas en septiembre.

SABIES QUÈ?

Hui fa 50 anys tenia lloc al camp de deports del Movimiento de Carcaixent, per primera vegada en la localitat, un partit de futbol femení?. S’enfrontaren el Ternils femení CF i l’OJE d’Alberic. Guanyaren les locals per 3-0 i el que es va recaptar va ser a benefici de les obres de la Residència d’ancians.

El dijous farà mig segle que el diari, a través del seu col·laborador literari José Forés, donava compte de la posada en marxa a Llombai de l’Escola Familiar Agrícola «La Malvesía»?. Es tractava de la primera en la seua especialitat que funcionava a la regió.

El dissabte farà 50 anys de l’aparició del setmanari d’informació comarcal La Voz del Júcar?. Va tindre un any de vida.

AMB NOM PROPIVICENT CARDONA

El sacerdot Vicent M. Cardona Puig va nàixer a Llombai l’any 1946. Vicent, que va ser ordenat sacerdot l’any 1969, ha servit com a ministre a comunitats parroquials d’Ontinyent, València (Verge de Fàtima), Tavernes de la Valldigna (Sant Josep) i Patraix. Entre 1982 i 2004 va ser rector de la parròquia de la Mare de Déu de l’Olivar d’Alaquàs i, posteriorment, des de l’any 2008, de la de Sant Cristòfor Màrtir de Picassent, a esta última localitat es va fer càrrec com a consiliari de les Escoles Parroquials.

Ha sigut impulsor del Moviment Scout i fundador i director de la revista Saó, una de les primeres editades íntegrament en llengua valenciana. Les seues opinions a la secció «la plaça de l’església», molt mesurades, insistixen sempre en el diàleg i la comprensió. Com a bon sacerdot advoca per la tolerància i pel consens en qüestions que es consideren fonamentals.

L’any 1998 va rebre un dels premis d’Actuació Cívica de la Fundació Lluís Carulla en participar activament en la lluita per la supervivència del català en els ambients eclesiàstics. L’any 2004 l’Ajuntament d’Alaquàs li atorgà la Medalla d’Or de la localitat pel seu compromís social amb la ciutadania.

Recentment ha sigut distingit amb el premi «Quico Moret» de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud en reconeixement al seu treball per la vertebració, cohesió i desenrotllament cultural i educatiu que ha dut a terme en favor dels habitants de les localitats de l’Horta als quals ha servit.