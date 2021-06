L’Ajuntament d’Alzira ha convocat, per primera vegada, el Premi a l’Ús del Valencià en el Comerç Local. Ha establert dues modalitats. La primera premia l’ús del valencià en la retolació i en el material imprés i la segona s’aplica a les xarxes socials i a les noves tecnologies. Hi ha un primer premi de 600 euros i un segon de 400 per cada modalitat.

Esta campanya compta amb la subvenció de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València. La finalitat d’estos premis és valorar i reconéixer la utilització del valencià que realitzen els comerços i les empreses d’Alzira en la retolació, la documentació administrativa, el marxandatge i en les xarxes socials. Es poden presentar totes les persones físiques o jurídiques que desenvolupen la seua activitat comercial a la ciutat.