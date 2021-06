La Reina de les Festes de 2021 d’Almussafes serà Irina Llorca, qui va ser presentada a la convocatòria per l’Associació d’Empresaris i Comerciants i triada per sorteig per la seua antecessora, Yolanda López, en l’acte celebrat el divendres.

La seua cort d’honor la formaran les altres huit aspirants al càrrec. La regidora de Festes, Mar Albuixech, assegura que va tindre clar «des del primer moment» que anaven a «apostar per les Festes 2021, perquè cal fer poble, impulsar el comerç local, retrobar-se amb familiars, amics i veïnat i deixar espai a la diversió». El període festiu es desenvoluparà del 2 al 17 de juliol amb diverses activitats lúdiques, religioses i esportives.

Nerviosa i emocionada, Irina Llorca va assegurar estar «molt contenta» per haver sigut triada Reina de les Festes i per poder compartir el moment amb la seua família i les seues amigues. La seua cort d’honor estarà integrada per les altres huit candidates: Paula Asins (Falla La Torre), Helena Bosch (Confraria de la Santíssima Creu), Jade Campillos (Associació Valenciana d’Il·lusionisme), Paula Capellino (Penya Valencianista), Sara Companyo (Penya Carreters), Núria Girona (Falla Primitiva), Sara Malet (Júniors M.D.) i Ruth Rodríguez (Club Atletisme).