Martínez Portero se estrena en Roland Garros con un triunfo balsámico

La fortuna es caprichosa. Lo que a priori parecía una manzana envenenada se ha convertido en una revancha. El tenista alzireño Pedro Martínez Portero saldó ayer con victoria su estreno en Roland Garros frente al estadounidense Sebastian Korda, quien le eliminó el año pasado del Grand Slam francés. La victoria fue contundente: 6-4, 6-2 y 6-2.

El sorteo del cuadro principal del torneo galo cruzó, en primera ronda, al estadounidense y al de Alzira. Korda llegaba a la cita con la moral por las nubes tras lograr el primer título ATP de su carrera en el Emilia-Romagna Open de Parma. Martínez, por contra, saldó su participación en el abierto italiano con una eliminación en octavos de final frente al francés Richard Gasquet. De modo que uno tenía de su lado el subidón emocional mientras que el otro, que no venía precisamente en su mejor momento, tenía a su favor el mayor descanso.

Y este segundo aspecto pesó más. Quizás la fatiga pasó factura a Korda, que se vio superado por el alzireño en dos horas y quince minutos. Hay un dato que, por encima de todo, describe su superioridad: el jugador estadounidense no pudo romper el saque a su rival ninguna vez, mientras que Martínez Portero lo hizo hasta en cinco ocasiones. Además, el jugador español tuvo un 69 % de efectividad en el primer servicio, cuatro dobles faltas y consiguió ganar el 72 % de los puntos al saque, mientras que su oponente obtuvo un 60 % de efectividad, cometió seis dobles faltas y tan solo consiguió ganar el 54 % de los puntos al saque.

El duelo tenía el morbo añadido ya comentado. En la pasada edición de Roland Garros, celebrada entre septiembre y octubre tras la suspensión provocada por la pandemia, ambos partieron desde la dase previa y alcanzaron la tercera ronda, resultado que para el de Alzira suponía igualar su mejor marca en un Grand Slam. Para uno y otro, el triunfo suponía un premio ya de por sí, puesto que el vencedor se enfrentaría a Rafa Nadal. La derrota ante el de Manacor, en su torneo por excelencia, eran hechos consumados pero suponía la oportunidad de poder enfrentarse ante uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. En aquella ocasión, Korda se llevó el gato al agua en tres sets (6-4, 6-3 y 6-1) y menos de dos horas. Una contundencia similar a la mostrada ayer por Martínez Portero, que selló la derrota de su rival con un potente saque directo.

Espera Tsisipas

Este triunfo también conlleva un premio. Aunque podría suponer una eliminación más pronta que entonces, el joven tenista de 24 años se verá las caras en segunda ronda ante el griego Stefanos Tsitsipas, quinto cabeza de serie del torneo. «La verdad es que es el favorito, pero no hay nada imposible», reconoció Martínez Portero, en rueda de prensa, tras su triunfo. «Si se piensa que no se puede ganar ya entraría mal a la pista. Entonces, claro que puedo ganarle. Lo conozco bastante, reitero es el favorito, aunque tendré que hacer mi partido, estudiarlo bien. Sé que no tengo nada que perder y eso me puede convertir en un pequeño peligro porque él opta por hacer grandes cosas aquí y yo, a priori, no tanto», concluyó el tenista de Alzira.